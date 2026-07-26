Na Hrvaškem velika iskalna akcija, moškega iščejo tudi z letalom

Danes ob okrog 9. ure je med plovbo južno od dalmatinskega otoka Šolta s katamarana v morje padel avstrijski skiper, nakar se je za njim izgubila vsaka sled. Pogrešano osebo sedaj iščejo tudi s pomočjo letala tipa pilatus, je v izjavi za medije dejal vodja službe za varnost plovbe Luške kapetanije Split Ivan Paušić. Dodal je, da se bo iskanju pogrešanega kmalu pridružil še helikopter, poroča Hina.

Padel v času hude nevihte in izginil

Hrvaško ministrstvo za morje, promet in infrastrukturo je sporočilo, da je pogrešani skiper s katamarana padel v času hude nevihte in izginil. Plovilo je bilo na poti s Šolte proti Hvaru oziroma Korčuli. Na jadrnici, ki je v lasti hrvaškega čarterskega podjetja, je ostalo šest avstrijskih državljanov. Nacionalnemu koordinacijskemu centru za iskanje in reševanje na morju (MRCC) na Reki je uspelo stopiti v stik z njimi. Kmalu zatem so jih na morju našli nepoškodovane. V sodelovanju s čarterskim podjetjem so plovilu zagotovili novega skiperja, ki je prevzel navigacijo plovila do naslednje destinacije, kjer se bodo Avstrijci varno izkrcali, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Ko so pristojne službe prejele prijavo o pogrešani osebi, so bile na morju na območju Šolte zelo neugodne vremenske razmere, je sporočilo ministrstvo. V iskalno-reševalno akcijo so vključili vse razpoložljive enote, in sicer so dve reševalni plovili poslali iz Luške kapetanije v Milni in eno iz izpostave Hvar, tri čolne pa iz Pomorske in letališke policije Split. Na pomoč jim je prišla tudi carinska ekipa.