Na Hrvaškem voznik (20) silovito trčil v avtomobil slovenske družine, z otrokom (2) je hudo

V soboto okoli 13.30 se je na cesti med Funtano in Porečem zgodila huda prometna nesreča, v kateri je bilo udeleženih pet oseb, med njimi dva otroka. Po zadnjih podatkih je dvoletni otrok, ki je utrpel hude poškodbe, zunaj smrtne nevarnosti. Do nesreče je prišlo, ko je 20-letni voznik z avtomobilom puljskih registrskih oznak začel prehitevati kolono vozil. Pri tem je silovito trčil v bočni del avtomobila slovenskih oznak, ki ga je vozil 39-letni Slovenec. Ta je prav v tistem trenutku pravilno zavijal levo.

V slovenskem vozilu se je poškodovala celotna družina. Dvoletnega otroka so zaradi teže poškodb skupaj z lažje poškodovano 39-letno materjo s helikopterjem nujne medicinske pomoči prepeljali v reško bolnišnico. Vozniku in drugemu otroku so pomoč nudili v puljski bolnišnici, kjer so ugotovili, da sta utrpela le lažje poškodbe.

Policija še naprej preiskuje vse okoliščine nesreče, proti povzročitelju pa bodo uvedli ustrezne postopke.