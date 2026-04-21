Na Hrvaškem zaradi groženj z bombo evakuirali več šol

Več šol v Zagrebu in Dalmaciji je davi po navedbah hrvaške policije prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, zaradi česar so jih evakuirali. Podobne grožnje je že v ponedeljek prejelo več šol v Splitu, a so se izkazale za lažne.

Po ponedeljkovih grožnjah z bombo na več srednjih šolah v Splitu je davi obvestilo o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah prejelo več srednjih šol na območju Zagreba in dubrovniško-neretvanske županije, je danes sporočila hrvaška policija.

Učence in osebje so zaradi groženj z bombo evakuirali, policija pa pregleduje objekte.

Ministrstvo za znanost, izobraževanje in mlade v Zagrebu je danes v sporočilu za javnost obsodilo takšna dejanja. Kot so še dodali, pričakujejo hitro ukrepanje policije in pravosodja, da bi bili storilci ustrezno kaznovani in bi v prihodnje preprečili podobne incidente.