Na Jadranu vse več nevarnih incidentov, poglejte dramatičen prizor s Kornatov (VIDEO)

Po največji pomorski tragediji v novejšem času na Hrvaškem, ki se je sredi junija zgodila v Splitskih vratih, ko so v trčenju potniškega katamarana Krila Eclipse in jadrnice umrli štirje češki državljani z jadrnice, je tudi nemški portal Segel Reporter objavil prispevek o pomorskih nesrečah na Jadranu. Na Hrvaškem se trenutno kopičijo hude nesreče plovil. Na Jadranu je poletje, gneča je velika, kjer pa pluje veliko plovil, se zgodi tudi veliko incidentov. Kar izstopa, je pogostost takšnih novic in resnost nekaterih nesreč. In to kljub dejstvu, da so hkrati poostreni nadzori. V čem je razlog?

Najhujša nesreča se je zgodila v morskem prelivu med Bračem in Šolto. Tam je katamaranska trajektna linija Krilo Eclipse pri veliki hitrosti trčila v jadrnico pod francosko zastavo. Umrli so štirje češki turisti, jadrnica pa je potonila. Preiskava še vedno poteka, ena oseba pa je v preiskovalnem priporu.

Najhujša nesreča se je zgodila v morskem prelivu med Bračem in Šolto. FOTO: Ivo Cagalj, Pixsell

Kljub temu je še prezgodaj, da bi kogarkoli vnaprej razglasili za krivega, saj še ni jasno, kaj natančno se je zgodilo. Toda ta primer simbolizira razvoj dogodkov, ki pri številnih ljudeh na Hrvaškem vzbuja zaskrbljenost in o katerem se vse pogosteje govori: na posameznih morskih območjih je promet postal tako gost, da tudi majhne napake skoraj ne dopuščajo več možnosti za popravek. Zdi se, da se trenutno dogaja veliko majhnih in velikih napak. Nemški medij je ob članku objavil tudi videoposnetek, ki ga je na Facebooku le dan po nepozabni tragediji v Splitskih vratih na svojem profilu objavil zadarski član SDP Jure Zubčić, ob njem pa zapisal: »Včeraj so pri Splitu umrle štiri osebe, to pa je današnji posnetek s Kornatov. Na srečo danes ni bilo žrtev. Priča smo vse večjemu neredu na morju, vrhunec turistične sezone pa se še niti ni začel. Skrajni čas je, da se na morju uvedeta jasen red in nadzor,« poroča Slobodna Dalmacija.