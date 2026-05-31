Na koncertu Taylor Swift načrtoval teroristični napad z eksplozivom, ki bi lahko terjal številna življenja

V četrtek zvečer je porota na regionalnem sodišču v kraju Wiener Neustadt (Dunajsko Novo mesto), ki se nahaja okoli 50 kilometrov južno od avstrijske prestolnice, na 15 let zapora obsodila 21-letnega Berana A. Spoznan je bil za krivega načrtovanja napada na dunajskem koncertu svetovno znane ameriške pevke Taylor Swift med njeno turnejo Eras avgusta 2024. Obsojen je bil tudi Ardo K.; ta je dobil 12 let zapora, a ne zaradi poskusa napada na koncertu, ampak zaradi načrtovanih napadov na Bližnjem vzhodu. Oba sta bila obsojena tudi zaradi pomoči pri poskusu umora, ker sta Hasana E. domnevno spodbujala med njegovim terorističnim napadom z nožem v Meki. Sodišče je sklenilo, da so bili verski ekstremistični motivi izrecno upoštevani kot oteževalna okoliščina. Pa tudi dolžina obdobja, v katerem so bila kazniva dejanja storjena.

Po poročanju avstrijske nacionalne televizije ORF sta obtožena kot del teroristične celice skupaj s Hasanom E. načrtovala tudi napade v Meki, Istanbulu in Dubaju. Ob napadu v Meki nista bila tam, saj sta se že vrnila v Avstrijo. Sta pa po prepričanju sodišča Hasana E. pred napadom v Meki pred Kaabo, osrednjim svetiščem islama, ko je zabodel varnostnika, podpirala, denimo z večurnimi telefonskimi pogovori. Hasan E. je v priporu v Savdski Arabiji, kjer čaka na odločitev sodišča.

Avstrijec s severnomakedonskimi koreninami Beran A. je po navedbah avstrijskega tožilstva večkrat prisegel zvestobo Islamski državi (IS). Načrtoval naj bi napad na množico pred dunajskim stadionom Ernst Happel in nato samomor. Po navodilih z interneta je izdelal majhno količino eksploziva TATP in neuspešno poskušal kupiti mitraljez in ročno granato. Po namigu obveščevalne agencije so ga aretirali 7. avgusta, dan pred prvim od treh načrtovanih koncertov Swiftove. Vsi nastopi so bili nato odpovedani.