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SEATTLE

Na kulinaričnem festivalu odjeknili streli: trije mrtvi; med ranjenimi tudi dvoletni otrok

Policisti so enega od osumljencev za napad pridržali, drugi pa je pobegnil s kraja dogodka in ga še vedno iščejo.
FOTO: David Ryder Getty Images Via Afp
FOTO: David Ryder Getty Images Via Afp
STA, S. U.
 27. 7. 2026 | 09:05
 27. 7. 2026 | 09:11
1:44
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 V streljanju v Seattlu na severozahodu ZDA so bile ubite tri osebe, še štiri so bile ranjene, med njimi tudi otrok, je sporočila tamkajšnja policija. Policisti so v povezavi s streljanjem, ki se je odvilo v nedeljo ob 18. uri po lokalnem času, pridržali eno osebo, drugo pa še iščejo, poroča britanski BBC.

Streli so ob 18. uri po lokalnem času odjeknili v znameniti zgradbi Seattle Center, kjer je potekal kulinarični festival. Po navedbah prič je bilo slišati več strelov, eden od obiskovalcev pa je lokalnim medijem povedal, da je na kraju dogodka vladal popoln kaos.

Kot je sporočil predstavnik policije v Seattlu Tyrone Davis, so bile v streljanju ubite tri osebe. Dve sta umrli na kraju dogodka, tretja oseba pa je poškodbam podlegla v bolnišnici. Davis je še dejal, da so policisti enega od osumljencev za napad pridržali, drugi pa je pobegnil s kraja dogodka in ga še vedno iščejo.

FOTO: Jason Redmond Reuters
FOTO: Jason Redmond Reuters

Županja mesta Katie Wilson je medtem sprva sporočila, da so v povezavi s streljanjem pridržali dva človeka, kasneje pa, da so pridržali eno osebo. »Zahvaljujem se policistom iz Seattla, ki so se odzvali na kraju dogodka,« je še povedala in streljanje označila kot grozljivo nasilno dejanje.

»Prizadete družine doživljajo najhujši trenutek v svojem življenju, celotna skupnost pa poskuša razumeti, kako se je srečanje, ki je temeljilo na kulturi, povezanosti in veselju, končalo s streljanjem,« je dodala.

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