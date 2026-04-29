Na letališču aretirali budiste, ne boste verjeli, koliko konoplje so skrivali v prtljagi

Cariniki so ob pregledu 22 menihov na letališču na Šri Lanki ugotovili, da je imel čisto vsak izmed njih v kovčku približno pet kilogramov droge, skrite v posebej prirejenih »lažnih stenah«. Šlo naj bi za vrsto konoplje, znano kot »kush«, ki velja za posebej močno. Menihi, večinoma pripravniki iz različnih templjev po Šrilanki, so se vračali s štiridnevnega potovanja na Tajskem, ki naj bi jim ga plačal neimenovani donator. Oblasti so jih zadržale takoj po prihodu.

Policija je medtem aretirala še enega meniha, ki naj bi potovanje organiziral. Po navedbah policije jim je dejal, da gre za »donacije«, in da bo pakete po prihodu prevzelo vozilo. Preiskovalci so na mobilnih telefonih nekaterih menihov našli fotografije in posnetke z dopusta, na katerih so bili oblečeni v civilna oblačila in uživali na oddihu. Drogo so našli skrito med šolskimi potrebščinami in sladkarijami.

Sodišče je menihom odredilo sedemdnevni pripor za nadaljnje zaslišanje. Policija sicer meni, da obstaja možnost, da nekateri niso vedeli, kaj pravzaprav prevažajo. Po poročanju oblasti naj bi šlo za prvi primer, ko so tako dejanje in v takem obsegu izvedli pripadniki verske skupščine.