Na londonskem trgu osemkrat zabodel 11-letnico: mati je mislila, da gleda hčerkino smrt (VIDEO)

Na londonskem trgu Leicester Square je 11-letno deklico iz Avstralije med počitnicami z mamo naključno napadel moški z nožem. Mati je na sodišču povedala, da je bila prepričana, da pred njenimi očmi gleda, kako ji ubijajo hčerko. Deklica je napad preživela, policiji pa je dejala, da je bila prepričana, da bo umrla.

Napad se je zgodil 12. avgusta lani okoli 11.30, ko sta deklica in mama zapuščali trgovino, kjer sta kupovali darila. 33-letni Ioan Pintaru, ki nima stalnega prebivališča, je deklico zagrabil in jo osemkrat zabodel v obraz, vrat in prsni koš. Mati je policiji opisala, da jo je zabadal »besno in znova in znova«, da se mu je roka premikala »kot pnevmatsko kladivo«, on pa je imel »blazen in prazen« izraz ter bil »široko odprtih oči, maničen, kot da ga nič ne more ustaviti«.

Napad je prekinil varnostnik iz bližnje trgovine, imenovan Abdullah. Zgrabil je roko, v kateri je bil nož, napadalec je orožje izpustil, varnostnik pa ga je brcnil stran. Skupaj z dvema moškima so napadalca zadržali do prihoda policije, mimoidoča medicinska sestra pa je deklici pomagala zaustaviti krvavitev. Sodnik je Abdullaha pohvalil za pogum in mu prisodil nagrado tisoč funtov iz javnih sredstev.

Pintaru je oktobra priznal krivdo za povzročitev hude telesne poškodbe z naklepom in nezakonito posest noža. Sodišče v Londonu mu je v torek izreklo ukrep obveznega zdravljenja v psihiatrični ustanovi ter dodatni varnostni ukrep, kar pomeni, da ga lahko zadržijo za nedoločen čas. Sodnik je povzel, da mati nosi težke posledice: doživlja »globoko« čustveno in psihološko stisko, stalno preži na nevarnost, čuti krivdo, ker hčerke ni mogla zaščititi, in ji težko dopušča samostojnost. Poudaril je tudi, da je dogodek njunemu življenju pustil trajno senco. Deklica, ki je danes stara 13 let, se je telesno pobrala, a sodišče je izvedelo, da so ostale »nevidne brazgotine« in da jo bodo psihične posledice spremljale vse življenje.

Sprva je bil Pintaru obtožen poskusa umora, vendar je tožilstvo pojasnilo, da zaradi njegove psihoze v času dejanja niso mogli dokazati namena ubijanja. Po navedbah sodišča je bil Pintaru v policijskem zaslišanju vidno pretresen, v psihiatričnih ocenah po napadu pa je povedal, da je verjel, da mu nekdo sledi in da je videl zapor kot edini način, da se reši.