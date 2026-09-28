Na medenih tednih ju je ubila silovita eksplozija, nevesta je bila noseča (FOTO)

Eksplozija v središču Aten je zahtevala šest življenj. Reševalci so namreč v soboto v ruševinah stavbe v priljubljeni četrti Plaka našli še dve trupli, s čimer se je iskalna akcija tudi končala. Med mrtvimi so štirje ameriški turisti, ki so bivali v apartmaju, najetem za kratek čas, ter britansko-grški par, star 78 in 77 let, ki je živel v zgornjem nadstropju. Med ameriškimi žrtvami naj bi bil par, ki je bil na medenih tednih, pri čemer je bila ženska po navedbah sorodnika v tretjem mesecu nosečnosti.

Silovita eksplozija je v petek okoli 7.35 stresla ulico Lysikratous pod Akropolo. Po eksploziji je izbruhnil požar, del stavbe se je porušil. Lažje so bile poškodovane tri osebe, dve ženski iz sosednje stavbe in neki mimoidoči. Eksplozija je poškodovala tudi sosednji stavbi, obe sta odtlej neprimerni za bivanje.

Pod Akropolo se je zgodila tragedija.

Štiri ameriški turisti so izgubili življenje.

Preiskava še ni končana

Preiskovalci še vedno ugotavljajo, kaj je povzročilo tragedijo. Namestnik atenskega župana Andreas Grammatikogiannis je dejal, da po doslej znanih podatkih težava najverjetneje ni bila v zunanjem plinovodu, temveč v plinski napeljavi stavbe. Gasilci in strokovnjaki pospešeno pregledujejo ostanke, posnetke in pričevanja. Po najnovejših ugotovitvah naj bi bila največja moč eksplozije v drugem nadstropju. Preiskava še ni končana, zato dokončnega vzroka oblasti še niso potrdile.

Pri preiskavi sodeluje deset strokovnjakov pristojne enote za preiskovanje požarov. Preverjajo tudi, ali so v stavbi pred nesrečo potekala dela. V okolici naj bi nekateri že pred eksplozijo zaznali vonj po plinu, vendar gasilci pred dogodkom niso prejeli nobene prijave.