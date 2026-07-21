Na medulinski rivi brutalno pretepli Slovenca! Oče 26-letnika: »Še sam ne ve, zakaj ...«

INCIDENT

Lani v razmiku nekaj dni v hrvaški Istri kar štirikrat tolkli po naših.

»Možno je vse ...« Tako nam je včeraj na vprašanje, ali bi v primeru najnovejšega napada na slovenska državljana v hrvaškem obmorskem istrskem mestu Medulin lahko šlo tudi za neko obliko sovraštva, odgovoril oče 26-letnega napadenega fanta. »Še sam ne ve, zakaj je bil napaden,« dodaja Primorec, ki se ni želel izpostavljati z imenom. Šestindvajsetletnik in njegov tri leta mlajši prijatelj sta se namreč v soboto zgodaj zjutraj po medulinski rivi vračala v stanovanje staršev 23-letnika. Bilo je okoli 4. ure, ko so ju obstopili. »Trije ali štirje neznanci so ju iz povsem neznanega razloga začeli ...