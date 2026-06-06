Na meji pregledali vozilo, ne boste verjeli, kaj je skrival med prtljago in šopki rož

Na mejnem prehodu Vraćenovići Deleuša na meji med Črno goro in Bosno in Hercegovino, v bližini črnogorskega mesta Nikšić, so policisti med podrobnim pregledom avtomobila odkrili 34-letno državljanko Maroka, ki je bila skrita med sedeži, prekrita s prtljago in večjo količino cvetja. Vozilo je upravljal 34-letni državljan Belgije M. A. A., ki so ga po odkritju prijeli zaradi suma tihotapljenja ljudi. Po navedbah črnogorske policije so žensko našli med sprednjimi in zadnjimi sedeži avtomobila.

Policisti so z nadaljnjim preverjanjem ugotovili, da Maročanka ni imela vizuma za bivanje v Črni gori, prav tako ni bilo zabeleženo, da bi v državo vstopila zakonito. O primeru so obvestili tožilca Osnovnega državnega tožilstva v Nikšiću. Po njegovem nalogu so Belgijca prijeli zaradi suma kaznivega dejanja nedovoljenega prehoda državne meje in tihotapljenja ljudi.