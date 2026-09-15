Mladi hrvaški par aretirali na meji v Nemčiji: Slovenci ju sumijo, da sta žrtev brutalno mučila in nato utopila

Dvojico hrvaških državljanov, ki ju išče slovensko pravosodje zaradi suma uboja, so v petek zvečer prijeli nemški policisti nedaleč od meje z Nizozemsko.

Civilni policisti so okoli 19.20 na parkirišču ob cesti v občini Isterberg v Spodnji Saški ustavili avtomobil s slovaškimi registrskimi tablicami. Šlo je za eno od kontrol v okviru začasno ponovno uvedenega nadzora na nemških notranjih mejah. Ko so preverili 31-letnega voznika in njegovo 29-letno sopotnico, so ugotovili, da ju na podlagi evropskega naloga za prijetje išče Slovenija.

Po navedbah nemške zvezne policije slovenski organi dvojico iščejo zaradi suma povzročitve hude telesne poškodbe in naklepne usmrtitve druge osebe. Iz evropskega naloga izhaja tudi, kako nasilno naj bi žrtev umrla: osumljenca naj bi jo mučila, pretepala in davila.

Nemški mediji, med njimi dpa in javna televizija NDR, poročajo le, da naj bi hudo nasilje trajalo vse do smrti žrtve. Drugih okoliščin primera za zdaj niso razkrili. Zaenkrat ni znano, kdo je bila žrtev, kje v Sloveniji naj bi se dejanje zgodilo, kakšen je bil njen odnos z osumljencema niti koliko časa ju je naše pravosodje iskalo.

Nabralo se je še več drugih, manjših grehov

Oba so po prijetju odpeljali v policijsko pridržanje. Naslednji dan so ju privedli pred sodnika okrajnega sodišča v Nordhornu, ki je odredil njuno začasno pridržanje za čas postopka predaje. Nato so ju premestili v zapor. Postopek njune predaje Sloveniji je prevzelo generalno državno tožilstvo v Oldenburgu.

Policiste pa je med postopkom čakalo še eno presenečenje. Ugotovili so namreč, da slovaške registrske tablice na avtomobilu, s katerim sta potovala, sploh ne pripadajo temu vozilu. Poleg tega 31-letnik, ki je sedel za volanom, ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so zasegli, proti vozniku pa so zaradi ugotovljenih kršitev uvedli še dodatne postopke.