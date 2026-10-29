Na območju Goric strmoglavil vojaški helikopter: trije mrtvi, dvanajst poškodovanih (VIDEO)

Na severovzhodu Bosne in Hercegovine je med rutinsko operacijo strmoglavil italijanski vojaški helikopter, ki je sodeloval v mednarodni misiji Eufor. Po navedbah župana Brčkega Siniše Milića so v nesreči umrle tri osebe, še 12 jih je bilo poškodovanih. Ena od poškodovanih oseb naj bi bila v kritičnem stanju. Nesreča se je zgodila na območju kraja Gorice v bližini Brčkega.

Na prizorišče so nemudoma prispeli policisti, gasilci in reševalne službe. Po poročanju tujih medijev je strmoglavil italijanski vojaški helikopter CH-47 chinook, ki je sodeloval v operaciji Eufor Althea. »V nesreči je več članov osebja Eufor tragično izgubilo življenje, drugi pa so bili hudo poškodovani,« so sporočili predstavniki misije, ki natančnega števila žrtev sprva niso navedli.

Župan Brčkega Siniša Milić je za italijansko tiskovno agencijo Ansa potrdil, da so umrli trije ljudje, 12 pa jih je utrpelo poškodbe. Vse poškodovane so oskrbeli v bolnišnici, zdravstveno osebje pa ostaja v pripravljenosti. Identiteta in državljanstvo žrtev za zdaj nista znana. Eufor je zagotovil, da v nesreči ni bil poškodovan noben civilist, prav tako ni nastala škoda na civilni infrastrukturi, premoženju ali vozilih. Vzrok strmoglavljenja še ni znan, pristojni pa so že napovedali temeljito preiskavo.

V misiji sodeluje tudi Slovenija

Eufor v Bosni in Hercegovini deluje od leta 2004, njegova naloga pa je zagotavljanje varnega in stabilnega okolja ter podpora izvajanju daytonskega mirovnega sporazuma, s katerim se je leta 1995 končala vojna v državi. V mednarodni operaciji sodeluje tudi Slovenija, ki po podatkih Slovenske vojske prispeva 21 pripadnikov. Za zdaj ni informacij, da bi bili slovenski vojaki udeleženi v nesreči.