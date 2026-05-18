Na poročnem slavju policist umoril nevesto na lastni poroki (FOTO)

V brazilskem mestu Campinas se je poročno slavje prevesilo v grozljivo tragedijo. Policist je med zabavo, pred očmi njenih treh otrok, najprej napadel in nato še hladnokrvno ubil svojo novopečeno ženo. Daniel Barbosa Marinho in Nájylla Duenas Nascimento sta se le nekaj ur prej poročila pred matičarjem. Zvečer se je med praznovanjem vnel buren prepir, ki je nato prerasel v fizični obračun. Sorodniki in svatje so poskušali posredovati ter iz vsesplošnega kaosa na varno umaknili Nájylline tri otroke iz prejšnjega zakona, stare 15, 12 in 8 let. Med prepirom naj bi Marinho, sicer pripadnik mestne straže, izvlekel službeno orožje, pretepel nevesto in nekajkrat ustrelil v zrak, nato pa s prizorišča odšel.

Priče so povedale, da se je moški kasneje vrnil na dom v Campinasu in Nájyllo ustrelil. Reševalci, ki so nemudoma prispeli na kraj dogodka, so na žalost lahko le še potrdili smrt 34-letnice. 55-letni Marinho je po dejanju sam poklical mestno stražo, nakar so ga aretirali zaradi suma femicida in nasilja v družini. Policija mu je zasegla pištolo in strelivo. Osumljeni je bil v vrstah mestne straže zaposlen že od leta 1998. Iz njegove enote so sporočili, da v celoti sodelujejo pri preiskavi civilne policije in so oblastem na voljo za kakršnakoli pojasnila.

Mati pokojne, 49-letna Rosilaine Alves Duenas, je za lokalne medije razkrila, da je hčer že večkrat opozorila na Marinhovo nasilno naravo, saj je postal agresiven vsakič, ko je pil alkohol. Rosilaine se zaradi invalidnosti praznovanja sicer ni mogla udeležiti, o umoru pa jo je obvestila najmlajša hči. Nájylla je bila najstarejša med štirimi sorojenci. Ti sicer živijo v zvezni državi Paraná, a so takoj odpotovali v Campinas, da bi pomagali pri pripravi pogreba. Pokojna je ob delu prek spleta študirala pravo; njena mati je ob tem strto dodala, da si je neizmerno želela postati odvetnica. Marinho do nadaljnjega ostaja v priporu.