Na regionalni cesti Ukrajinec trčil v spremstvo premierja, poškodovanih več oseb

Na regionalni cesti med blizu kraja Skrbuša v Črni gori se je v torek popoldne zgodila huda prometna nesreča, v kateri so bili poškodovani trije policisti iz spremstva črnogorskega premierja Milojka Spajića. Premier v času trčenja ni bil v vozilu, ki je bilo udeleženo v nesreči, temveč v drugem avtomobilu iz kolone. Po uradnih podatkih so policisti utrpeli hujše poškodbe, vendar njihova življenja niso ogrožena. Po nesreči so jih prepeljali v Klinični center Črne gore.

Do trčenja je prišlo 18. februarja okoli 16.30, ko je v službeno vozilo trčil BMW s tujimi registrskimi oznakami. Vozil ga je 21-letni državljan Ukrajine, ki je po poročanju portala Vijesti.me skušal prehiteti drugo vozilo.

Policija je sporočila: »Na podlagi dosedanjih ugotovitev in zbranih obvestil sumimo, da je do prometne nesreče prišlo, ko je državljan Ukrajine, ki je vozil BMW po regionalni cesti R-13 iz smeri Podgorice proti Kolašinu, iz za zdaj neznanega razloga zapeljal na nasprotni vozni pas na delu ceste, kjer je polna vzdolžna črta. S prednjim delom vozila je trčil v sprednji del službenega vozila iz spremstva varovane osebe, ki je pripeljalo iz smeri Kolašina proti Podgorici.« Preiskava okoliščin nesreče še poteka, policija pa bo javnost o vseh ugotovitvah obvestila po zaključku ogleda in drugih postopkov.