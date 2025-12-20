Na Reki odjeknili streli, policisti prijeli eno osebo (FOTO)

Reška policija je v petek okoli 21.30 prejela prijavo občana, da se na območju Trsata na Reki slišijo streli in da je poškodovano steklo restavracije. »Ko so policisti prišli na kraj dogodka, so informacije, ki jih je podal klicatelj, potrdili. Na prizorišču so izvedli vse potrebne ukrepe ter opravili ogled in zavarovali sledi, ki bodo služile kot dokaz v nadaljnjih postopkih. V dogodku so bila poškodovana okna gostinskega lokala, fasada bližnje lekarne in dveh vozili," so za Novi list sporočili s policije.

Po doslej prejetih informacijah ni bil ranjen nihče od občanov, ki so bili v gostinskem lokalu ali v njegovi bližini. »Eden od osumljencev za streljanje je v policijskem pridržanju, kriminalistična preiskava pa se nadaljuje, da bi našli morebitne druge udeležence ter ugotovili in pojasnili okoliščine, ki so privedle do incidenta,« so dodali na Policijski upravi Primorsko-goranske županije, kjer pa več informacij zaradi interesa preiskave, ki je še v teku, niso želeli razkriti.

Prijavo so policisti prijeli v noči na soboto. FOTO: Nel Pavletic/pixsell