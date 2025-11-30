Na rojstnodnevni zabavi odjeknili streli, med mrtvimi tudi otroci (VIDEO)

Rojstnodnevna zabava v nakupovalnem središču v kalifornijskem Stocktonu se je soboto zvečer končala tragično po tem, ko je še neznani storilec začel streljati. Tiskovna predstavnica šerifovega urada Heather Brent je povedala, da so med žrtvami otroci in odrasli. Ubiti so bili štirje ljudje, najmanj deset je bilo ranjenih, je potrdila policija. Iz šerifovega urad okrožja San Joaquin so sporočili, da so streli odjeknili okoli 18. ure v nakupovalnem središču v Stocktonu, kjer je potekala otroška rojstnodnevna zabava.

Heather Brent je dodala, da so bili med žrtvami otroci in odrasli. Dodala je, da prvi znaki kažejo, da je bil incident morda ciljno usmerjen, da je strelec torej želel usmrtiti ljudi, na katere je streljal, in ni šlo za naključje, vendar pa preiskava še poteka, zato zagotovo ni mogla potrditi ničesar, saj detektivi storilca še iščejo, prav tako še poskušajo ugotoviti morebiten motiv. V času streljanja je bilo v nakupovalnem središču več ljudi, policija pa je pozvala vse, ki bi jim lahko posredovali koristne informacije ali posnetke dogodka, naj se obrnejo na preiskovalce.

Nekaj pretresljivih posnetkov je medtem zaokrožilo na družabnih omrežjih, na enem od njih je mogoče videti reševalce nujne medicinske pomoči, ki so nemudoma prihiteli na prizorišče tragedije, kako se trudijo z oživljanjem ene od žrtev. Ameriški mediji medtem poročajo, da je mogoče, da se bo število žrtev še povečalo, mnogo ranjenih, ki so jih prepeljali v bližnjo bolnišnico, naj bi bilo namreč v kritičnem stanju, med njimi tudi otroci.