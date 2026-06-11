Na sojenju staršem Koste K. razkrita nove sporočila: »J**i se, sine«

V zaključku sojenja staršem dečka, ki je storil masaker v osnovni šoli Vladislav Ribnikar v Beogradu so na dan prišli novi pretresljivi podatki o družinskih odnosih, komunikaciji v hiši in dogodkih, pred zločinom. Postopek proti Vladimirju in Miljani Kecmanović, staršema dečka morilca, ki je izvedel masaker, je uradno vstopil v svojo končno fazo, sodba na prvi stopnji pa je razpisana za 18. junij.

Med zaključnimi besedami tožilstva, oškodovanih družin in obrambe so na dan prišla pretresljiva pričevanja in do zdaj neznani podatki o družini dečka morilca. Od šokantnih sporočil z materjo do izjav družin žrtev so zaključne besede odprle vrsto vprašanj o odgovornosti, nadzoru in opustitvah, ki so privedle do tragedije.

Glavni javni tožilec Nenad Stefanović je zahteval najvišje kazni za obtožena: enotno kazen 14 let in 11 mesecev zapora za Vladimirja Kecmanovića in tri leta zapora za Miljano Kecmanović. Tožilstvo poudarja, da deček ni kazensko odgovoren, ker v času zločina ni imel 14 let, zato posebno zakonsko in moralno odgovornost nosijo starši, ki so zaradi dolgotrajnega zanemarjanja in pomanjkanja nadzora omogočili dostop do orožja.

FOTO: Borna Jaksic, Pixsell

Kaj je pokazala analiza telefona

Javnost v sodni dvorani je bila v popolnem šoku, ko so prebrali sporočila, pridobljena z analizo mobilnih telefonov Koste in njegove matere. Groba komunikacija se je začela že leta 2020, ko je deček napisal materi: »Sovražim te«. Miljana mu je odgovorila: »V šoli sem, ne sramuj me, jaz sem tvoja mati, moraš biti ponosen name«, nekaj dni kasneje pa mu je poslala: »Je** se, sine«. O morebitnem nasilju, ki ga je deček kazal že prej, priča sporočilo, v katerem se mati obrne nanj: »Kaj to delaš? Zakaj se tako vedeš do sestre?«

O popolni odsotnosti starševskega nadzora govori tudi gnusna poteza dečka noč pred masakrom. Odvetniki so razkrili, da je tisto noč gledal eksplicitno vsebino na internetu, v kateri sodelujejo ljudje in živali, medtem ko je bila v isti sobi njegova mlajša sestra. Odvetniki poudarjajo, da starši niso imeli nobenega nadzora nad tem, kaj sin počne, niti niso pokazali želje, da bi ga nadzorovali.

Odvetnica Zora Dobričanin je v zaključni besedi omenila, da so imeli Kecmanovići v dnevni sobi nadzorno kamero.

»Ona je prinesla piškot, on naboje«

Zaključne besede družin žrtev so v sodni dvorani povzročile veliko žalost. Dragana Anđelković, mati umrle deklice, se je v solzah spomnila trenutka, ko je hčer videla v mrtvašnici in ji poskušala ogreti hladne roke z ruto. »Ni si tega zaslužila. Imela je šest strelnih ran, ena je bila v srcu. Ni imela nobene možnosti,« je rekla mati in dodala, da se morilec med streljanjem »sploh ni zdrznil« in da mu je bil cilj samo preživetje.

FOTO: Borna Jaksic, Pixsell

Nina Kobiljski, mati ubite deklice, je povedala pretresljivo dejstvo o zadnjem darilu za hčer. »Z lasnim trakom smo na pogrebu skrili rano od krogle na glavi, rano na prsih pa z njeno najljubšo obleko,« je dejala in dodala, da prihajajoča sodba »ni boj za vrnitev preteklosti, temveč za rešitev prihodnosti«. Pooblaščenec družine Martinović je prebral pismo starejše sestre ubite deklice: »Ona je prinesla piškot, on naboje. Mojo sestro ste mi vzeli. Ne slepite se, krivi ste.«

Mati ubitega dečka, Suzana Čikić Stanković, je poudarila, da Kesmanovića ne poznata razlike med skrbjo za otroka in vzgojo, ter razkrila škandalozen prizor, ko ji je Miljana Kecmanović v sodni dvorani rekla: »Sram naj te bo«. Ninela Radičević, mati deklice, je dejala, da ima občutek, da njene hčerke ni ubil deček morilec, temveč Vladimir in Miljana Kecmanović s svojo vzgojo. Sestra umorjenega varnostnika Dragana Vlahovića se je spomnila brata kot vedno nasmejanega človeka, ki je imel rad otroke, in poudarila, da ji moč dajejo matere žrtev, ki ostajajo dostojanstvene brez žaljivih besed do obtoženih.

»Sramota je, da glava družine ne krivi sebe«

Odvetniki oškodovanih družin so bili zelo odločni. Goran Petronijević je poudaril, da se otrok ne rodi kot zločinec in da bi bilo vse morda drugače, če bi oče sina namesto na strelišče vodil v cerkev. Pooblaščenec Marko Janković je ostro dejal: »Sramota je, da glava družine ne krivi samega sebe.« Dodaja, da bi v primeru maksimalne kazni, ki jo zahteva tožilstvo, to pomenilo le eno leto in dva meseca zapora za vsako nedolžno žrtev, poroča Mondo.