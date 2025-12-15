Podrobnosti zločina v Zagorju: ženo je ubil v sosedovi hiši, kjer so praznovali rojstni dan (FOTO)

V Bedekovčini v hrvaškem Zagorju je v noči na nedeljo prišlo do hude družinske tragedije. Malo po 1. uri zjutraj je 43-letni moški s strelnim orožjem ubil svojo 39-letno ženo, nato pa tudi sam storil samomor. Umor se je zgodil v sosedovi hiši, zraven družinskega doma obeh pokojnih in njunih otrok.

Po neuradnih informacijah je bil par pri sosedu prisoten na praznovanju rojstnega dne, ko naj bi moški na dvorišču hiše, kjer so se nahajali tudi drugi udeleženci zabave, po krajšem prepiru ustrelil ženo. Po dejanju je s kraja dogodka pobegnil. Policija je sprožila iskalno akcijo, v okviru katere so tudi njega našli mrtvega, v kleti stanovanja približno kilometer stran. Kot je potrdil tiskovni predstavnik policijske uprave, je moški storil samomor, prav tako s strelnim orožjem. Ali je dogodku botroval tudi alkohol, zaenkrat ni znano.

Prizorišče umora v Bedekovčini. FOTO: Pixsell

Policijski ogled kraja dejanja je trajal vso noč, trupli pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagrebu, še poroča portal 24sata.hr. Župan občine Željko Odak je potrdil, da je imel par štiri otroke, od katerih so trije mladoletni. Po njegovih besedah so službe socialnega varstva že ukrepale, otroci so nameščeni v krogu družine.

To ni bil prvi primer nasilja v tej družini

Kot poroča HRT, je bil par policiji že znan. Proti 43-letniku so bile v preteklosti vložene štiri kazenske in kar šest prekrškovnih prijav zaradi nasilja v družini, medtem ko je bila ena prijava vložena tudi proti 39-letnici. Služba za socialno delo je potrdila, da je bila družina vključena v njihov sistem ter da so ji bili v letih 2023 in 2024 že izrečeni ukrepi za zaščito otrok. Po njihovih navedbah naj bi se v zadnjih dveh letih stanje izboljšalo, zato ukrepov niso podaljšali. Otrokom bodo po navedbah pristojnih institucij zagotovili vso potrebno psihosocialno pomoč.