Na svoj 34. rojstni dan nepričakovano umrl partner nekdanje zapornice Gypsy Rose Blanchard (FOTO in VIDEO)

Gypsy Rose Blanchard je javnosti postala znana zaradi pretresljive zgodbe in odnosa z materjo Clauddine »Dee Dee« Blanchard ter poznejše vloge pri materinem umoru leta 2015. Preiskava je takrat razkrila, da jo je mati dolga leta predstavljala kot hudo bolno in invalidno, jo vodila od zdravnika do zdravnika ter jo izpostavljala posegom in zdravljenjem, ki jih po ugotovitvah preiskovalcev ni potrebovala. Gypsy Rose je priznala krivdo za umor druge stopnje, potem ko je njen takratni fant Nicholas Godejohn Dee Dee zabodel do smrti. V zaporu je preživela približno osem let. Konec leta 2023 je prišla iz zapora in začela svoje življenje deliti preko družbenih omrežij. Veliko pozornosti so vzbudila predvsem njena partnerska razmerja.

Eno najpomembnejših je bilo razmerje s Kenom Urkerjem, ki ga je spoznala že med prestajanjem zaporne kazni. Njuna zveza je bila večkrat prekinjena, nato pa sta se znova zbližala. Decembra 2024 se jima je rodila hčerka Aurora. Kena so prvega oktobra našli mrtvega v domu v Racelandu v Louisiani, in sicer prav na njegov 34. rojstni dan. Vzrok smrti uradno še ni znan, čeprav je Blanchardova dejala, da verjame, da je šlo za predoziranje.

Gypsy Rose Blanchard in njena mama. FOTO: Instagram

Naj bi bil žrtev spletnega nadlegovanja

Podrobnosti policijskega poročila kažejo, da so svojci postali zaskrbljeni, ko Urkerja niso mogli priklicati, prav tako se ni pojavil v službi. Policisti so ga nato našli mrtvega v postelji. V kopalnici so odkrili več brizg in žlico ob rjavkasti prašnati snovi, na nočni omarici pa še eno brizgo ter pištolo. Na njegovi roki je bil tudi s krvjo umazan papirnat robček, vendar znakov strelne rane niso našli. Šerifov urad je sporočil, da preiskava še ni končana, vendar do zdaj niso odkrili dokazov o nasilni smrti oziroma vpletenosti druge osebe. Končni vzrok smrti bo zato odvisen tudi od ugotovitev obdukcije in toksikoloških analiz.

Gypsy Rose Blanchard in Ken Urker. FOTO: Instagram

V policijskem poročilu so navedene tudi informacije, da naj bi bil Urker tik pred smrtjo v slabem psihičnem stanju. Po navedbah ljudi, ki so bili z njim v stiku, naj bi govoril o depresiji in v zadnjem obdobju precej pil. Blanchardova je po njegovi smrti javno spregovorila o njegovem psihičnem stanju in pritisku, ki ga je po njenih besedah doživljal zaradi njune zveze. V izjavi je zapisala, da je bil Urker tarča intenzivnega spletnega nadlegovanja in nenehnega komentiranja njegovega zasebnega življenja, predvsem na omrežjih TikTok in Reddit. Meni, da je takšno okolje nanj močno vplivalo, ter pozvala ljudi, naj se zavedajo, da imajo lahko spletne besede resnične posledice. O Urkerju je govorila kot o izjemno pomembnem človeku in predanem očetu njune hčerke. V čustvenem zapisu ga je označila za svojo veliko ljubezen in poudarila, da želi Aurori nekoč ohraniti spomin na očeta tudi onkraj javne podobe, ki se je v zadnjih letih ustvarjala okoli njega.

Razmerje naj bi končala

Kmalu po teh izjavah pa se je oglasila tudi Urkerjeva sestra Autumn Urker in javno nasprotovala nekaterim trditvam Blanchardove. Po njenih besedah Gypsy Rose in Ken ob njegovi smrti nista bila več skupaj, ampak naj bi razmerje končala približno mesec dni prej. Autumn je prav tako zanikala, da bi bila tik pred njegovo smrtjo še vedno zaročena ali da bi resno načrtovala drugega otroka.

Gypsy Rose Blanchard in Ken Urker. FOTO: Instagram

Razlike so se pojavile tudi pri opisu tega, kako je družina ugotovila, da se z Urkerjem nekaj dogaja. Blanchardova je povedala, da je postala zaskrbljena, ko ji ni odgovoril na rojstnodnevno sporočilo, medtem ko policijsko poročilo in izjave njegove družine kažejo, da so alarm sprožili predvsem svojci, ker se ni pojavil v službi. Prav ta razhajanja so v zadnjih dneh postala osrednja tema številnih objav na družbenih omrežjih. Nekateri uporabniki podrobno primerjajo izjave Blanchardove, družine in policije ter iz tega sestavljajo različne razlage zadnjih dni Urkerjevega življenja.

Oglasil se je tudi bivši partner

Na TikToku, Redditu in drugih platformah se tako že pojavljajo ugibanja o časovnici dogodkov, o tem, kakšen je bil odnos med Gypsy in Kenom tik pred njegovo smrtjo ter ali je javnost dobila popolno sliko njunega razmerja. Nekateri gredo še dlje in namigujejo, da okoliščine smrti niso povsem jasne. Za takšne trditve trenutno ni dokazov. Policija je izrecno sporočila, da do zdaj ni ugotovila znakov kaznivega dejanja ali nasilne smrti.

Gypsy in Ken sta se začela dopisovati leta 2017, ko je bila še v zaporu, leto pozneje sta se zaročila, nato pa se razšla. Gypsy se je leta 2022 v zaporu poročila z Ryanom Andersonom, po izpustitvi pa se je njun zakon hitro končal. Spomladi 2024 se je znova zbližala z Urkerjem, konec istega leta pa sta postala starša. V javnosti je še lani govorila o skupni prihodnosti, zato so navedbe njegove družine, da je bilo razmerja ob njegovi smrti že konec, pritegnile dodatno pozornost.

Gypsy Rose Blanchard in Ken Urker. FOTO: Instagram

Po Urkerjevi smrti je spregovoril tudi Ryan Anderson, nekdanji mož Gypsy Rose. Povedal je, da ga je novica šokirala in da je bila njegova prva misel namenjena njej in Aurori. Čeprav z Urkerjem nista imela dobrega odnosa in so bili njuni pretekli pogovori po njegovih besedah napeti, je prek Gypsyjinega očeta ponudil podporo. Anderson je dejal, da je Gypsy v preteklosti znal potolažiti in nasmejati, ko ji je bilo težko, vendar ne ve, ali bo njegovo ponudbo sprejela. Poudaril je, da ji želi biti na voljo predvsem kot prijatelj.