Na tekmi aktivirali topovski udar, trije navijači končali v bolnišnici

Šest oseb je bilo lažje poškodovanih, potem ko se je po koncu prijateljske tekme med Reko in Union Berlinom na eni od tribun nekdo od navijačev sprožil topovski udar. Do incidenta je prišlo nekaj minut po zadnjem sodnikovem žvižgu, piše Index.hr.

»Ob 21.08 se je na tribuni D, kjer so bili domači navijači, zgodil hud incident, ko je za zdaj še neznani storilec sprožil topovski udar. Zaradi eksplozije je bilo lažje poškodovanih šest oseb, od katerih so tri prepeljali v reško bolnišnico,« sporočilo primorsko-goranske policije povzema omenjeni portal. Kriminalistična preiskava, s katero želijo ugotoviti vse okoliščine dogodka in identificirati storilca, še poteka.

Tekma med HNK Rijeka in nemškim Union Berlinom se je začela ob 19.17, na stadionu pa se je zbralo skupno 7872 gledalcev. Po podatkih Policijske uprave Primorsko-Goranske županije je bilo med njimi okoli 1500 domačih in 800 gostujočih navijačev. Policija je pred začetkom tekme izvajala preventivne preglede ter našla in zasegla večjo količino prepovedanih pirotehničnih sredstev, kot kaže, pa je navijačem kljub temu na tribune uspelo pretihotapiti več bakel, dimnih bomb in topovskih udarov.

Policisti so na tribuni D, kjer se je zgodil incident s topovskim udarom, našli 40 bakel, v drugih delih stadiona pa še enkrat toliko bakel in pet dimnih bomb. Po podatkih policije so domači navijači med tekmo prižgali skupno 64 bakel, aktivirali 28 topovskih strelov in 117 bliskavic.