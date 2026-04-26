COLE TOMAS ALLEN

Na Trumpa naj bi streljal mlad učitelj, ki je razvil sistem za zaviranje invalidskih vozičkov, zaokrožil video dogajanja (VIDEO)

Na gala večeri dopisnikov v Beli hiši je včeraj prišlo do streljanja, ki naj bi ga izvedel prijeti 31-letni inženir in učitelj Cole Tomas Allen iz Kalifornije. Doslej neproblematičen in uspešen posameznik je s svojim dejanjem šokiral javnost, motiv za zdaj ostaja nepojasnjen. Allen je trenutno pod nadzorom v bolnišnici.
Cole Tomas Allen. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
Cole Tomas Allen. FOTO: zajem zaslona, omrežje X
G. P.
 26. 4. 2026 | 08:03
 26. 4. 2026 | 08:37
Moški, ki je včeraj zvečer sprožil paniko na gala večerji dopisnikov v Beli hiši, ni tipičen osumljenec z zgodovino ekscesov ali kriminalnih dejanj. Po poročanju CNN gre za 31-letnega Colea Tomasa Allena, inženirja in programerja iz južne Kalifornije, ki je do nedavnega poučeval matematiko, ukvarjal pa se je tudi s tehnološkim razvojem in razvojem videoigric.

Allen prihaja iz zaselka Torrance, mirnega predmestja Los Angelesa. Policija ga je po incidentu v hotelu Washington Hilton takoj prijela in identificirala kot edinega osumljenca. Medtem ko so varnostne službe evakuirale goste, vključno s predsednikom Donaldom Trumpom, so Allena obvladali že v preddverju. Bil je močno oborožen.

Trumpa evakuirali zaradi streljanja v Beli hiši, incidentu priča tudi Slovenec (FOTO)

Predsednika in prvo damo so nemudoma evakuirali, ostale zadržali v dvorani še kako uro. FOTO: Reuters
Predsednika in prvo damo so nemudoma evakuirali, ostale zadržali v dvorani še kako uro. FOTO: Reuters

Od nagrajenega učitelja do napadalca?

Allenov javno dostopen življenjepis ga prikazuje kot nadpovprečno uspešnega posameznika. Delal je kot inštruktor pri podjetju C2 Education, kjer je pomagal učencem pri pripravah na zahtevne izpite. Decembra 2024 so ga celo razglasili za »učitelja meseca« in ga javno pohvalili tudi na družbenih omrežjih. Po izobrazbi je strojni inženir, diplomiral je na prestižnem California Institute of Technology, enem vodilnih tehničnih univerz na svetu. Lani je zaključil tudi magistrski študij računalništva.

Že kot študent je opozoril nase kot inovator. Razvil je sistem za nujno zaviranje invalidskih vozičkov, o katerem so pisali lokalni mediji. Nič v njegovi preteklosti ne nakazuje, da bi lahko postal storilec tovrstnega napada. Po razpoložljivih podatkih je oktobra 2024 doniral 25 dolarjev za kampanjo demokratske kandidatke Kamale Harris.

Tajna služba hitro posredovala: strelec prijet, Trump nepoškodovan

Podpornik Kamale Harris, v prostem času ljubitelj računalniških igric

V prostem času se je Allen ukvarjal tudi z razvojem videoiger. Na platformi Steam je objavil svojo prvo neodvisno igro Bohrdom, hkrati pa naj bi že razvijal nov projekt z delovnim naslovom 'First Law'. Za zdaj ostaja ključno vprašanje, kaj ga je sploh privedlo do njegovega dejanja. Allen je trenutno pod policijskim nadzorom v bolnišnici, oblasti pa napovedujejo, da bodo kmalu predstavile podrobnosti obtožnice.

Več iz teme

Donald Trump napad streljanje cole tomas allen
ZADNJE NOVICE
09:32
Novice  |  Kronika  |  Doma
VELIKE TATVINE

Previdno! Vlomilci na pohodu v Ljubljani in Kočevju: žrtev oškodovali za 4500 evrov

Neznani storilec je v Kočevju vlomil v klet in odtujil motorno kolo, medtem ko so policisti v Ljubljani na parkirišču prijeli tri osumljence, ki so vlomili v vozilo.
26. 4. 2026 | 09:32
09:31
Novice  |  Svet
COLE TOMAS ALLEN

Napadalec priznal, da je ciljal na predsednika, Trump padel, en ustreljen (VIDEO)

Osumljenec za streljanje v hotelu, v katerem je v soboto zvečer potekala večerja dopisnikov Bele hiše, naj bi oblastem priznal, da so bili njegove tarče vladni predstavniki, povezani s predsednikom Donaldom Trumpom, poroča ameriški CBS.
26. 4. 2026 | 09:31
09:00
Bulvar  |  Suzy
SREČNA NOVICA

V ekipi Nine Pušlar odmeva jok novorojenčka: Svit je dobil bratca Maja (Suzy)

Jernej Kržič in Katja Sever Kržič sta se razveselila drugega otroka.
26. 4. 2026 | 09:00
08:53
Lifestyle  |  Polet
NE POČNITE TEGA

To je del treninga, ki ga vsi preskočimo in nas največ stane

Ko govorimo o napredku pri vadbi, večina najprej pomisli na treninge, kilometre, intenzivnost in prehrano.
Janez Kušar26. 4. 2026 | 08:53
08:41
Novice  |  Slovenija
ALARMANTNO

Ribe postajajo redkejše, Evropa prideluje manj, Slovenija skoraj na dnu

Slovenija je bila predlani z najmanjšim obsegom akvakulturne proizvodnje v Evropski uniji.
26. 4. 2026 | 08:41
08:40
Bulvar  |  Tuji trači
NAPAD V BELI HIŠI

Trump mislil, da je padel pladenj, prva je odreagirala Melania (VIDEO)

Streljanju je bil priča tudi slovenski veleposlanik v ZDA Iztok Mirošič, ki je bil med pomembnimi povabljenci.
26. 4. 2026 | 08:40

Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Energija za ljudi in prostor

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje v obdobju rasti je še posebej zahtevno

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En sam dan je spremenil vse: zgodba, ki odpira oči

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici drži stikala Evrope?

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
