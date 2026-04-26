Na Trumpa naj bi streljal mlad učitelj, ki je razvil sistem za zaviranje invalidskih vozičkov, zaokrožil video dogajanja (VIDEO)

Moški, ki je včeraj zvečer sprožil paniko na gala večerji dopisnikov v Beli hiši, ni tipičen osumljenec z zgodovino ekscesov ali kriminalnih dejanj. Po poročanju CNN gre za 31-letnega Colea Tomasa Allena, inženirja in programerja iz južne Kalifornije, ki je do nedavnega poučeval matematiko, ukvarjal pa se je tudi s tehnološkim razvojem in razvojem videoigric.

Allen prihaja iz zaselka Torrance, mirnega predmestja Los Angelesa. Policija ga je po incidentu v hotelu Washington Hilton takoj prijela in identificirala kot edinega osumljenca. Medtem ko so varnostne službe evakuirale goste, vključno s predsednikom Donaldom Trumpom, so Allena obvladali že v preddverju. Bil je močno oborožen.

Predsednika in prvo damo so nemudoma evakuirali, ostale zadržali v dvorani še kako uro. FOTO: Reuters

Od nagrajenega učitelja do napadalca?

Allenov javno dostopen življenjepis ga prikazuje kot nadpovprečno uspešnega posameznika. Delal je kot inštruktor pri podjetju C2 Education, kjer je pomagal učencem pri pripravah na zahtevne izpite. Decembra 2024 so ga celo razglasili za »učitelja meseca« in ga javno pohvalili tudi na družbenih omrežjih. Po izobrazbi je strojni inženir, diplomiral je na prestižnem California Institute of Technology, enem vodilnih tehničnih univerz na svetu. Lani je zaključil tudi magistrski študij računalništva.

Že kot študent je opozoril nase kot inovator. Razvil je sistem za nujno zaviranje invalidskih vozičkov, o katerem so pisali lokalni mediji. Nič v njegovi preteklosti ne nakazuje, da bi lahko postal storilec tovrstnega napada. Po razpoložljivih podatkih je oktobra 2024 doniral 25 dolarjev za kampanjo demokratske kandidatke Kamale Harris.

Podpornik Kamale Harris, v prostem času ljubitelj računalniških igric

V prostem času se je Allen ukvarjal tudi z razvojem videoiger. Na platformi Steam je objavil svojo prvo neodvisno igro Bohrdom, hkrati pa naj bi že razvijal nov projekt z delovnim naslovom 'First Law'. Za zdaj ostaja ključno vprašanje, kaj ga je sploh privedlo do njegovega dejanja. Allen je trenutno pod policijskim nadzorom v bolnišnici, oblasti pa napovedujejo, da bodo kmalu predstavile podrobnosti obtožnice.