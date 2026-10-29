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GRDE PREVARE

Na vrata mu je potrkala nosečnica in prosila za kozarec vode, nato je sledil šok: »Ukradla mi je ...«

Policisti opozarjajo na primere prevar, pri katerih storilci izkoristijo zaupanje in dobrosrčnost ljudi.
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
Simbolična slika FOTO: Delo Ui
M. U.
 29. 10. 2026 | 20:18
3:00
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Na prvi pogled povsem nedolžna prošnja se lahko spremeni v pravo nočno moro. Na Hrvaškem policisti opozarjajo na primere prevar, pri katerih storilci izkoristijo zaupanje in dobrosrčnost ljudi. Med primeri, s katerimi svarijo javnost, je tudi zgodba o mladi nosečnici, ki je na vrata potrkala s preprosto prošnjo za kozarec vode. »Na vrata mi je potrkala mlada nosečnica in me prosila za kozarec vode. Ko sem ji šel po vodo, mi je ukradla vse življenjske prihranke,« se glasi eden od primerov, ki jih v svojih opozorilih navaja hrvaška policija.

Predstavil se je kot policist, nato je izginil ves denar

Toda to še zdaleč ni edina zvijača, pred katero svarijo policisti. V drugem primeru se je neznanec na vratih predstavil kot policist in pokazal značko. Stanovalcu je pojasnil, da mora zaradi suma ponarejanja preveriti bankovce. Žrtev mu je verjela in mu izročila denar. Ostala je brez vsega. Policija zato posebej opozarja, da pravi policisti ne hodijo od vrat do vrat in od stanovalcev ne zahtevajo izročitve denarja zaradi domnevnega preverjanja pristnosti bankovcev.

Lažni zdravniki od štirih žensk izvabili 33.000 evrov

Kako neusmiljeni so lahko prevaranti, kažejo tudi primeri z območja Osijeka. Hrvaški mediji so pred dnevi poročali o štirih prevarah, v katerih so se storilci predstavljali kot zdravniki in starejšim ženskam lagali, da njihovi svojci nujno potrebujejo zdravljenje. 69-letnica je zaradi domnevne bolezni vnukinje neznancu izročila denar in zlatnino v skupni vrednosti približno 6000 evrov. 82-letnica je zaradi lažne zgodbe o bolni hčerki ostala brez 15.000 evrov, 80-letnica je izgubila približno 2000 evrov, 89-letnica pa je za domnevno zdravljenje snahe izročila 10.000 evrov. Skupno so storilci štiri ženske oškodovali za približno 33.000 evrov. Policija jih še išče.

Policija opozarja: nikar ne storite tega!

Policisti prebivalce pozivajo, naj neznancev ne spuščajo v svoj dom, četudi se predstavljajo kot uradne osebe ali prosijo za pomoč. Posebno previdnost svetujejo tudi pri telefonskih klicih, v katerih neznanci zahtevajo denar za domnevno nujno zdravljenje sorodnikov. Prav tako opozarjajo, naj ljudje ne podpisujejo pogodb brez posveta z zaupanja vredno osebo ter nikomur po telefonu ali spletu ne razkrivajo osebnih in bančnih podatkov.

Storilci namreč ne potrebujejo vedno zapletenih načrtov. Včasih je dovolj že preprosta prošnja za kozarec vode, da človek ostane brez denarja, ki ga je varčeval vse življenje.

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