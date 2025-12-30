Na vrhuncu smučarske sezone kakih sto ljudi obtičalo na višini 2800 metrov (VIDEO)

V smučarskem središču Macugnaga v severni italijanski deželi Piemont se je zaradi tehnične okvare na kabinski žičnici danes zgodila nesreča, pri čemer so bili po najnovejših podatkih lažje poškodovani štirje ljudje. Kakih sto ljudi je obtičalo na višini 2800 metrov in so jih morali v dolino prepeljati s helikopterji. Nesreča se je zgodila okoli 11.25 na gorski postaji Monte Moro na višini okoli 2800 metrov, ko se kabina zaradi tehnične težave pri vstopu v postajo ni pravilno upočasnila in je trčila v pregrado, je povedal vodja upravljavca žičnic v Macugnagi Filippo Besozzi. Gasilska služba pa je v ločeni izjavi navedla, da sta bili v nesreči udeleženi dve kabini, ki sta zadeli konstrukcijo na zgornji in spodnji postaji žičnice.

Trije od 15 potnikov v kabini na zgornji postaji so bili lažje poškodovani, poškodovan pa je bil tudi uslužbenec žičnice na spodnji postaji. Poškodovane potnike so na kraju oskrbeli in jih nato odpeljali z reševalnim helikopterjem, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Smučišče v Macugnagi so preventivno zaprli, žičnico pa ustavili. Približno sto ljudi, med njimi 94 turistov in pet delavcev, je obtičalo na gori in so jih morali po poročanju italijanskih medijev s helikopterji prepeljati v dolino. Operacija je trajala več ur. Žičnica v Macugnagi, zgrajena leta 1962, je bila v začetku leta 2023 temeljito prenovljena, vključno z zamenjavo motorjev in kabin, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Nesreča se je zgodila na vrhuncu smučarske sezone, ko se številni Italijani in turisti zgrinjajo v smučarska središča za božično-novoletne praznike.