Na obvoznici okoli 2.30 prišlo do hude nesreče: eden mrtev, štirje poškodovani

Na Zagrebški obvoznici se je v zgodnjih jutranjih urah zgodila tragična prometna nesreča, v kateri je življenje izgubil voznik osebnega avtomobila, štirje potniki pa so poškodovani. Kot je sporočila policija, se je nesreča zgodila okoli 2.30 med priključkoma Kosnica in Zagreb-vzhod. Voznik avtomobila znamke Volkswagen Tiguan je iz še nepojasnjenih razlogov zapeljal v zaščitno ograjo ob cesti.

Po prvih informacijah hrvaških medijev je bil trk izjemno silovit – zaščitna ograja je prebila vozilo na voznikovi strani. Voznik je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Štirje potniki v vozilu so utrpeli poškodbe in so bili prepeljani na zdravljenje, njihovo trenutno stanje je zaenkrat neznano.

Policija okoliščine nesreče še preiskuje.