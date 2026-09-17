Najdražji aparat za kavo, kar so jih videli: poglejte, kaj je želel pretihotapiti čez mejo (FOTO)

Nenavaden poskus vnosa večje količine gotovine na Hrvaško se je za voznika avtobusa iz Srbije končal z visoko denarno kaznijo. Cariniki so namreč v aparatu za kavo odkrili kar 40.000 evrov. Hrvaška policija je sporočila, da so v torek prijeli državljana Srbije, ki ob vstopu na carinsko območje Evropske unije ni prijavil večje količine gotovine.

Voznik avtobusa s srbskimi registrskimi oznakami na mejnem prehodu Bajakovo hrvaški carinski upravi oziroma mejni policiji ni prijavil vnosa 40.000 evrov.

FOTO: Carinska Uprava Rh

Denar našli v aparatu za kavo

Med pregledom avtobusa so denar našli na precej nenavadnem mestu. Gotovina je bila namreč skrita v aparatu za kavo, ki je bil v potniškem delu avtobusa.

Zaradi prekrška so vozniku izrekli denarno kazen v višini 12.000 evrov.

Državljanu Srbije so izdali tudi prekrškovni nalog zaradi kršitve 41. člena hrvaškega zakona o deviznem poslovanju..