Najdražji aparat za kavo, kar so jih videli: poglejte, kaj je želel pretihotapiti čez mejo (FOTO)

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Nenavaden poskus vnosa večje količine gotovine na Hrvaško se je za voznika avtobusa iz Srbije končal z visoko denarno kaznijo. Cariniki so namreč v aparatu za kavo odkrili kar 40.000 evrov. Hrvaška policija je sporočila, da so v torek prijeli državljana Srbije, ki ob vstopu na carinsko območje Evropske unije ni prijavil večje količine gotovine.
Voznik avtobusa s srbskimi registrskimi oznakami na mejnem prehodu Bajakovo hrvaški carinski upravi oziroma mejni policiji ni prijavil vnosa 40.000 evrov.
Med pregledom avtobusa so denar našli na precej nenavadnem mestu. Gotovina je bila namreč skrita v aparatu za kavo, ki je bil v potniškem delu avtobusa.
Zaradi prekrška so vozniku izrekli denarno kazen v višini 12.000 evrov.
Državljanu Srbije so izdali tudi prekrškovni nalog zaradi kršitve 41. člena hrvaškega zakona o deviznem poslovanju..
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