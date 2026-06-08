Danes je Veliko Gorico na Hrvaškem pretresel tragičen dogodek. Učenec ene od osnovnih šol je umrl, potem ko se je med obrokom začel dušiti s hrano, navaja RTL Danas.

Usodna krofa?

Po navedbah novinark RTL-a, ki se sklicujeta na neuradne informacije, gre za devetletnega dečka, ki je obiskoval drugi razred osnovne šole. Domnevno si je med jedjo hkrati v usta dal dva krofa, nakar je prišlo do zadušitve. Na kraj dogodka so takoj poklicali reševalce. Kljub hitremu posredovanju in prizadevanjem reševalcev ga žal ni bilo mogoče rešiti.