Najmanj štirje mladi mrtvi v streljanju na zabavi, veliko tudi ranjenih

V streljanju na zabavi v mestu Stockton v ameriški zvezni državi Kalifornija so umrle najmanj štiri osebe, med njimi otroci, skupaj je bilo ranjenih 15 oseb, je sporočil predstavnik šerifovega urada v okrožju San Joaquin. Žrtve so bile stare osem, devet, 14 in 21 let, so po današnjem poročanju ameriških medijev pojasnili v šerifovem uradu. Po prvotnih informacijah naj bi šlo za otroško rojstnodnevno zabavo, vendar pristojni tega za zdaj niso potrdili.

FOTO: Benjamin Fanjoy Getty Images Via Afp

Po navedbah medijev je policijska predstavnica potrdila le, da je streljanje izbruhnilo v soboto zvečer na družinskem srečanju v eni od banketnih dvoran v mestu Stockton. Preiskava še poteka, televizijska postaja CBS pa je poročala, da naj bi bil osumljenec še vedno na prostosti.