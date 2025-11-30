Najmanj štirje mladi mrtvi v streljanju na zabavi, veliko tudi ranjenih

Galerija
V streljanju na zabavi v mestu Stockton v ameriški zvezni državi Kalifornija so umrle najmanj štiri osebe, med njimi otroci, skupaj je bilo ranjenih 15 oseb, je sporočil predstavnik šerifovega urada v okrožju San Joaquin. Žrtve so bile stare osem, devet, 14 in 21 let, so po današnjem poročanju ameriških medijev pojasnili v šerifovem uradu. Po prvotnih informacijah naj bi šlo za otroško rojstnodnevno zabavo, vendar pristojni tega za zdaj niso potrdili.
Po navedbah medijev je policijska predstavnica potrdila le, da je streljanje izbruhnilo v soboto zvečer na družinskem srečanju v eni od banketnih dvoran v mestu Stockton. Preiskava še poteka, televizijska postaja CBS pa je poročala, da naj bi bil osumljenec še vedno na prostosti.
