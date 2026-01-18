Najprej je kupila dve pici, nato pa storila samomor: našli so truplo 22-letne študentke

Primer pogrešane 22-letne italijanske študentke Annabelle Martinelli se je po večdnevnih iskalnih akcijah, zaključil tragično. Njeno truplo so preiskovalci našli na območju občine Teolo, v gričevnatem in zaraščenem predelu naravnega parka Colli Euganei. Pristojni organi so po opravljenih ogledih in zbranih dokazih potrdili, da je šlo za samomor. Annabella je bila nazadnje videna 6. januarja zvečer. Takrat se je s kolesom odpravila v smeri Padove, kjer je v eni od picerij kupila dve pici. Posnetki nadzornih kamer so potrdili, da je bila v času nakupa sama. Prav to dejstvo je v prvih dneh preiskave vzbudilo dvome, saj so nekateri domnevali, da se je nameravala srečati z drugo osebo.

Duševna stiska se lahko kaže kot postopno umikanje iz družbenega življenja, izguba zanimanja za dejavnosti, ki so posameznika prej veselile, ter izraziti občutki brezupa, praznine ali potrtosti. Opozorilni znaki so lahko tudi nenadne in nepojasnjene spremembe vedenja ali razpoloženja, urejanje osebnih zadev ali nenavadno poslavljanje od bližnjih. Posebno pozornost zahtevajo izjave o smrti ali občutek, da življenje nima več smisla, saj lahko pomenijo povečano tveganje za samomorilno vedenje. Pojav takšnih znakov še ne pomeni nujno, da bo oseba storila samomor, je pa jasen signal, da potrebuje pomoč in podporo.

Preiskovalci so sprva razmišljali o forenzični preiskavi

Kolo, s katerim se je odpeljala, so kasneje našli zapuščeno in zaklenjeno ob poti v bližini območja, kjer je bilo odkrito tudi njeno truplo. Preiskovalci so sprva razmišljali tudi o forenzični analizi embalaže pic, vendar so dodatni dokazi potrdili, da je bila hrana namenjena izključno njej. Ostanke hrane so našli tako v njenem nahrbtniku kot na kraju smrti. Našli so tudi zapise, ki so jasno kazali na vnaprej oblikovano odločitev, da si vzame življenje. Na podlagi tega so preiskovalci opustili vse sledi, povezane z morebitnim kaznivim dejanjem ali vpletenostjo tretjih oseb.

V okviru preiskave so zaslišali tudi njenega nekdanjega partnerja in več prijateljic. Nihče od njih ni bil v času izginotja v bližini kraja dogodka, prav tako niso zaznali nobenih konfliktov. Primer je zaključen, tožilstvo pa je sporočilo, da ni nobenih elementov, ki bi kazali na kaznivo dejanje. Univerza v Bologni, kjer je Annabella študirala pravo, se je odzvala z izrazi sožalja in pozivom k večji pozornosti do duševnega zdravja mladih.