Najprej sta Lovra (45) zabodla, nato pa truplo zažgala

Županijsko državno tožilstvo v Splitu je vložilo obtožnico proti dvema hrvaškima državljanoma, starima 45 in 49 let, zaradi suma storitve hudega umora, ki naj bi se zgodil aprila lani. Obtožnica je bila po zaključeni preiskavi vložena na Županijskem sodišču v Splitu, poroča hrvaški Index.

Po navedbah tožilstva naj bi obtožena 15. aprila pozno zvečer na območju Splitsko-dalmatinske županije po predhodnem dogovoru napadla 45-letnega moškega. Po tem, ko sta ga zabodla z ostrim predmetom, naj bi truplo prepeljala v zapuščen objekt in ga zažgala, da bi prikrila sledi kaznivega dejanja. Truplo 45-letnega Lovra Vukušića so našli 21. aprila. Na kraju so policisti takoj opravili ogled, v preiskavo pa je bilo vključenih več policistov pod vodstvom splitske policije v sodelovanju z državnim tožilstvom.

Lovre Vukušić, 45-letna žrtev umora. FOTO: Facebook

Identiteto žrtve so s sodnomedicinsko obdukcijo potrdili nekaj dni kasneje, 25. aprila. Policija je pri osumljencih zasegla več kot 800 gramov kokaina, eden izmed njih pa je poskušal pobegniti z motorjem. Sodišče jima je odredilo preiskovalni pripor, v katerem ostajata tudi zaradi drugih kazenskih postopkov.

Umor naj bi bil načrtovan

Kriminalistična preiskava je pokazala, da naj bi žrtev umorila v stanovanju na območju Splita, in sicer po vnaprej oblikovanem načrtu ter iz nizkotnih nagibov. Po podatkih policije sta bila oba obtožena že v preteklosti obravnavana zaradi številnih kaznivih dejanj. Prvemu se očita več kot sto kaznivih dejanj, med njimi tudi nasilna, drugi pa naj bi bil prijavljen za več deset kaznivih dejanj, prav tako večinoma nasilne narave.