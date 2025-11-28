Najsmrtonosnejši požar v mestu po 60 letih: najmanj 55 mrtvih, več sto ljudi še pogrešanih

Grozovit požar, ki je v sredo zajel stanovanjski kompleks v Hongkongu, je po zadnjih podatkih terjal najmanj 55 življenj, okoli 45 ranjenih je v kritičnem stanju. Ogenj je gasilcem uspelo pogasiti v štirih stavbah, v treh pa je pod nadzorom. Vzrok tragedije uradno še ni znan, v okviru preiskave pa so že aretirali tri osebe. Obsežen požar je zajel stanovanjski kompleks Wang Fuk Court v okrožju Tai Po, ki leži v severnem delu tega posebnega upravnega območja Kitajske. Gasilcem še vedno ni uspelo vzpostaviti stika z več kot 250 prebivalci stavb, ki so jih zajeli plameni.

250 ljudi še vedno pogrešajo.

Na stotine v začasnih zatočiščih

Vodja oblasti v Hongkongu John Lee je povedal, da je več kot 900 ljudi v začasnih zatočiščih, mestna vlada pa je mobilizirala vse vire za popolno podporo gasilcem in reševalcem. Vzrok tragedije še preiskujejo, policija pa je sporočila, da so na oknih stavb, ki so bile v fazi prenove, našli mrežo, penasto embalažo in plastične folije. Ti vnetljivi materiali so v kombinaciji z gradbenimi odri, narejenimi iz bambusa, verjetno povzročili, da se je ogenj hitro razširil in postal neobvladljiv. Zaradi suma povzročitve smrti iz malomarnosti so pridržali dva direktorja gradbenih podjetij in enega inženirja. Lee je sporočil, da bo vlada organizirala inšpekcijske preglede vseh stanovanjskih naselij po mestu, kjer potekajo večja obnovitvena dela, da bi preverili varnost gradbenih odrov in materialov.

Gorelo je več stolpnic. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Gasilci so dogodek uvrstili v najvišjo, peto stopnjo – tako hud požar je Hongkong nazadnje prizadel pred 17 leti, hkrati gre za najsmrtonosnejšega v Hongkongu v več kot 60 letih. Že zdaj je namreč dosegel število žrtev v požaru v soseski Sham Shui, kjer je leta 1962 umrlo 44 ljudi.