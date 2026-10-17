Najstnik v šoli ubil tri otroke in učitelja, junak preprečil še hujšo tragedijo

V mestu Bend v ameriški zvezni državi Oregon so bili priča grozljivemu strelskemu napadu 16-letnega krajana. Ta se je, kot so poročali ameriški mediji, okoli 13. ure pripeljal do osnovne šole Silver Rail. Najprej je nekaj nabojev izstrelil v vozilo na parkirišču, nato se je s puško odpravil proti šoli. Ker so bila vrata zaklenjena, jih je s streli odprl, nato pa začel morilski pohod. Ubil je tri učence, stare pet, osem in 11 let, ter učitelja. Huje je ranil sedemletnega otroka in 54-letno učiteljico. Žrtev bi lahko bilo še več, če v tistem trenutku ne bi bil tam oborožen občan, ki je v šolo sledil najstniku in ga s strelom ubil. Na prizorišče so medtem že prispele policijske enote in nadzorovale evakuacijo 400 otrok.

To je temačen dan. Grozen dan in dan, ki bo na mnoge od nas močno vplival.

Mindy Corely, teta učenca petega razreda osnovne šole, je za NBC News povedala, da je bil njen nečak po streljanju zelo prestrašen in si je želel iti samo še domov. Županja mesta Bend Melanie Kebler pa je skupini, ki je pred šolo žalovala za žrtvami strelskega pohoda, dejala, da je bil to dan, ki se ga vsak župan najbolj boji. »To je temačen dan. Grozen dan in dan, ki bo na mnoge od nas močno vplival,« je povedala županja. »Preprosto ni besed za izgubo,« je sklenila.

Guvernerka Oregona Tina Kotek je pohvalila junaškega mimoidočega, ki je storilcu preprečil še hujši zločin. Policija številne dejavnike streljanja še preiskuje, tudi ali je imel omenjeni junaški občan dovoljenje za nošenje skritega orožja. To pomeni, da med nošenjem ni vidno drugim (lastnik ga nosi pod jakno ali v torbici). Oregonska nacionalna televizija je leta 2022 poročala, da je šolsko okrožje Bend La Pines vsem prepovedalo nošenje strelnega orožja na svojem ozemlju.