Najstnik več tednov načrtoval umor mame, na koncu vse posnel

Na sodišču v severnem Walesu so na dosmrtno ječo obsodili 18-letnega Tristana Thomasa Robertsa, ki je lanske jeseni brutalno umoril svojo mamo. Kot je ob izreku kazni dejal sodnik Rhys Rowlands, si ne more predstavljati »grozo, ki jo je najstnikova mama preživljanja v zadnjih trenutkih življenja«. »Vse skupaj je moralo biti še toliko huje, ker je bil napadalec njen lastni sin, nekdo, ki ga je imela rada in je zanj skrbela,« je dejal Rowlands, ki se pri izreku kazni ni oziral na dejstvo, da Tristan trpi za avtizmom ter motnjo pomanjkanja pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD), saj naj bi kljub temu dobro vedel, kaj počne, in se vsega tudi zavedal. Tristan je menda več tednov pred umorom na spletu iskal načine, kako bi se znebil svoje 45-letne mame, ko se je odločil načrt uresničiti, pa je vse skupaj tudi posnel.

Na sodišču je tako bilo mogoče slišati, da je povsem prestrašeno učiteljico Angelo Shellis najprej zaprl v spalnico in jo tam zadrževal več ur, na koncu pa jo z zvijačo prepričal, da mu je sledila v bližnji gozd, kjer jo je potolkel s kladivom. »Moj dan je bil čisto nor. Pretepel sem jo na smrt, s kladivom sem ji razbil lobanjo, kar luknja je nastala v njej,« pa se je pozneje na spletni platformi pohvalil najstnik, ki je bil obseden s serijskimi morilci in serijami o njih. Truplo pretepene 45-letnice so v gozdu nekaj dni pozneje našli naključni mimoidoči, policisti pa so pozneje potrkali na Tristanova vrata in med hišno preiskavo našli več kot dovolj dokazov za kazensko ovadbo. Najstnik, ki je dejanje priznal, ni nikoli pojasnil, kaj ga je napeljalo k tako grozljivemu dejanju, je pa večkrat izrazil globoko sovraštvo do vseh žensk.