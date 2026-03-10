Najstnika brutalno pretepena pred nočnim klubom: »Pred kratkim je imel operacijo možganskega tumorja«

V zgodnjih jutranjih urah v nedeljo je pred zagrebškim nočnim klubom izbruhnilo nasilje. Po besedah očividke naj bi skupina moških brutalno napadla dva mladeniča. Oba naj bi utrpela hude poškodbe. Incident se je zgodil okoli 3.45 pred nočnim klubom H2O v središču Zagreba. Dekle, ki je bilo priča dogodku, je povedalo, da je skupina šestih moških napadla fanta, stara 18 in 19 let. Po njenih besedah so napadalci iz za zdaj neznanega razloga planili na enega od njiju, ga podrli na tla, nato pa ga še naprej pretepali z rokami in nogami, poroča Index.

Prijatelj mu je poskušal pomagati in napadalce odriniti stran, a so nato napadli še njega. Posnetek napada se je hitro razširil po družbenih omrežjih. Očividka trdi tudi, da je bil prvi napadeni fant pred kratkim operiran zaradi možganskega tumorja. Na vratu naj bi imel zaščitni ovratnik in vidno brazgotino od operacije. Kljub temu naj bi napadalci še naprej udrihali po njem, tudi potem ko je izgubil zavest. Po njenih besedah sta oba napadena najstnika utrpela hude poškodbe. Obveščena je bila tudi policija.