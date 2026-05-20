Najstnika naj bi pred mošejo streljala iz sovraštva: po napadu storila samomor (FOTO)

V ponedeljek se je v mošeji v San Diegu v Kaliforniji odvrtel grozljiv napad na nič hudega sluteče vernike, ki so tisto dopoldne posvetili molitvi. Dva napadalca sta ustrelila tri moške, nato pa si sodila sama. Domnevno gre za zločin iz sovraštva.

Policisti so bili o streljanju v Islamskem centru v San Diegu obveščeni ob 11.43 po lokalnem času. Ko so prispeli tja, so pred stavbo našli tri žrtve s strelnimi ranami. Strelcev takrat ni bilo več na kraju, policija pa je kmalu prejela še en klic: v bližini naj bi nekdo iz vozila streljal tudi na vrtnarja. Policisti so osumljenca, stara 17 in 18 let, našli mrtva v vozilu, ki je bilo oddaljeno le nekaj blokov od mošeje. Ugotovili so, da sta storila samomor. V poslovilnem pismu naj bi med drugim pisala o rasnem ponosu, so sporočili policisti.

Aminu Abdullahu je uspelo zaustaviti morilca, a ob tem je izgubil življenje. FOTO: Progressives4demrep/facebook

Ena od treh žrtev je bil Amin Abdullah, varnostnik v centru in oče osmih otrok. Policisti so povedali, da je prav on preprečil, da se napad ni končal še huje, ob tem pa je sam izgubil življenje. »Pošteno je reči, da so bila njegova dejanja junaška. Nedvomno je rešil življenja,« je na novinarski konferenci povedal načelnik policije San Diega Scott Wahl.

Policisti so enega od osumljencev identificirali kot Caina Clarka, fanta, čigar izginotje je mati prijavila nekaj ur pred napadom. Navedla je, da so skupaj s sinom izginili tudi avto in več kosov orožja ter da sta bila on in njegov spremljevalec, prepoznan kot Caleb Vazquez, oblečena v maskirna oblačila. Na enem od kosov orožja naj bi bil napisan sovražni govor.

Clark je doma vzel avto in orožje. FOTO: Instagram

Poleg omenjenih indicev naj bi pri napadalcih zaznali sovražno retoriko, usmerjeno proti muslimanom. Islamski center v San Diegu je sicer največja mošeja v tamkajšnjem okrožju. Groza ob streljanju je bila še večja, ker so bili v času napada v bližini otroci iz šole, povezane z mošejo. Kot so sporočili policisti, med njimi ni bilo poškodovanih. Po poročanju ameriških medijev so jih iz kompleksa varno evakuirali, za družine pa so oblasti uredile center, kjer so se lahko znova srečale s svojimi bližnjimi.