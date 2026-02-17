Najstniki so domnevnega pedofila zvabili na plažo in ga kamenjali do smrti (FOTO in VIDEO)

V obalnem kraju Leysdown-on-Sea se je 10. avgusta lani zgodil pretresljiv zločin, ki je močno odmeval v britanski javnosti. Trije mladoletniki so 49-letnega moškega zvabili na plažo, prepričani, da gre za pedofila, nato pa ga napadli s kamni in steklenico, poroča Jutarnji list. Dva mladoletnika, 16-letno dekle in 15-letni fant, sta med sojenjem krivdo zanikala, medtem ko je tretji, prav tako 16-letnik, že pred tem priznal krivdo za uboj iz malomarnosti. Porota je obtožene oprostila obtožbe za umor, vendar jih je spoznala za krive uboja iz malomarnosti.

Lažni profil kot vaba za napad

Po navedbah tožilstva se je dogajanje začelo dva dni pred napadom, ko je 49-letnik v zabaviščnem parku spoznal mladoletno dekle in ji posredoval svojo telefonsko številko. Trojica najstnikov je nato z uporabo lažne identitete »Sienna« z njim navezala stik in se dogovorila za srečanje v bližini plaže. Obramba je zatrjevala, da je šlo sprva za »veliko šalo« ter da naj bi mladostniki moškega nameravali zgolj javno osramotiti. Odvetnik obtožene je dogodek opisal kot otročjo nepremišljenost, ki je hitro ušla izpod nadzora in privedla do tragičnih posledic.

Tožilstvo je poudarilo, da je bil napad premišljen in načrtovan. Po pričevanjih na sodišču so moškega preganjali po plaži in ga obmetavali s kamni. Obdukcija je pokazala hude poškodbe glave in obraza, številne podplutbe po telesu ter večkratne zlome reber, pri čemer so kostni delci prebili pljučno krilo. Eden izmed obtoženih je med postopkom navedel, da so se pred napadom pogovarjali o tem, da bi moškemu zgolj »primazali klofuto« ter da jim policija ne bo storila ničesar, ker naj bi šlo za pedofila. Dogajanje je posnela 16-letna obtoženka, 16-letni fant pa je posnetke napada delil s tremi osebami. Višja državna tožilka Natalie Smith je ob razglasitvi sodbe poudarila, da je šlo za skrbno načrtovan, nameren in nasilen napad na osebo, ki tega ni pričakovala in se ni mogla braniti. Izrek kazni za uboj iz malomarnosti je napovedan za april.