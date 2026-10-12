Napad s kuhinjskim nožem na glavni železniški postaji: dva moška naj bi se sprla, katera avtomobilska znamka je boljša

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Na glavni železniški postaji v dunajskem okrožju Favoriten je v nedeljo okoli 18.20 prišlo do fizičnega obračuna med dvema mladima moškima. Po doslej znanih podatkih je 20-letni sirski državljan med sporom z nožem napadel 21-letnika in mu zadal več ureznin po desni roki. Napadeni se je branil s poprovim razpršilcem in tako uspel odvrniti napadalca.
Po poročanju nekaterih avstrijskih medijev naj bi bil povod za spor precej banalen. Mlada moška naj bi se pogovarjala o nakupu avtomobila, nato pa se sprla zaradi vprašanja, katera avtomobilska znamka je boljša. Besedni prepir je nato eskaliral v fizični obračun in napad z nožem.
Na kraj so kmalu prispeli policisti s postaje na dunajski glavni železniški postaji in 20-letnega osumljenca začasno pridržali. Policisti so v bližnjem smetnjaku našli tudi domnevno uporabljeno orožje, kuhinjski nož, ki so ga zasegli. Poškodovanemu 21-letniku so na kraju nudili nujno medicinsko pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Njegove poškodbe očitno niso bile življenjsko nevarne, saj so ga medtem že odpustili v domačo oskrbo.
20-letnika so ovadili zaradi suma namerne povzročitve hude telesne poškodbe, proti njemu pa so izdali tudi začasno prepoved posedovanja orožja. Po zadnjih informacijah ostaja v policijskem pridržanju, preiskava okoliščin dogodka pa se nadaljuje.