Napad s kuhinjskim nožem na glavni železniški postaji: dva moška naj bi se sprla, katera avtomobilska znamka je boljša

Na glavni železniški postaji v dunajskem okrožju Favoriten je v nedeljo okoli 18.20 prišlo do fizičnega obračuna med dvema mladima moškima. Po doslej znanih podatkih je 20-letni sirski državljan med sporom z nožem napadel 21-letnika in mu zadal več ureznin po desni roki. Napadeni se je branil s poprovim razpršilcem in tako uspel odvrniti napadalca.

Sprla naj bi se zaradi avtomobilske znamke

Po poročanju nekaterih avstrijskih medijev naj bi bil povod za spor precej banalen. Mlada moška naj bi se pogovarjala o nakupu avtomobila, nato pa se sprla zaradi vprašanja, katera avtomobilska znamka je boljša. Besedni prepir je nato eskaliral v fizični obračun in napad z nožem.

Kuhinjski nož našli v smetnjaku

Na kraj so kmalu prispeli policisti s postaje na dunajski glavni železniški postaji in 20-letnega osumljenca začasno pridržali. Policisti so v bližnjem smetnjaku našli tudi domnevno uporabljeno orožje, kuhinjski nož, ki so ga zasegli. Poškodovanemu 21-letniku so na kraju nudili nujno medicinsko pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico. Njegove poškodbe očitno niso bile življenjsko nevarne, saj so ga medtem že odpustili v domačo oskrbo.

20-letnika so ovadili zaradi suma namerne povzročitve hude telesne poškodbe, proti njemu pa so izdali tudi začasno prepoved posedovanja orožja. Po zadnjih informacijah ostaja v policijskem pridržanju, preiskava okoliščin dogodka pa se nadaljuje.