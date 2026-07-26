Napad z avtomobilom v Berlinu: osumljeni 21-letnik ubit v policijski akciji

Kot smo že poročali, je na dogodku v okviru berlinske parade ponosa prišlo do tragičnega napada. V soboto okoli 22. ure je beli enoprostorec v parku Tiergarten zapeljal v množico in zadel več ljudi, nato pa se zaletel v drevo. Voznik je po trku zapustil poškodovano vozilo in pobegnil. V napadu je umrla ena ženska, še 16 ljudi pa je bilo ranjenih. Med njimi so tri osebe v smrtni nevarnosti, osem pa jih je huje poškodovanih.

Nemški mediji so okrog 19. ure naznanili, da je policija osumljenca izsledila in da je bil ubit v policijski akciji. Šlo naj bi za 21-letnega Abdula B., ki je bil organom pregona že znan in naj bi pripadal islamističnim krogom v Berlinu. V obsežni iskalni akciji po mestu je sodelovalo približno 2200 policistov, ki so si pomagali s helikopterji in toplotnimi kamerami, očividce pa so pozivali k posredovanju posnetkov. Prav tako preiskujejo navedbe prič o morebitni drugi fazi napada, saj naj bi nekateri utrpeli vbodne rane, očividci pa so poročali tudi o moškem, oblečenem v črno, ki naj bi nosil mačeto. Tiskovni predstavnik berlinske policije Florian Nath je potrdil, da preverjajo vse okoliščine dogajanja.

Zastave Evropske unije, Nemčije in mesta Berlin pred mestno hišo (Rotes Rathaus) visijo na pol droga v spomin na žrtve napada. FOTO: John Macdougall Afp

Odzivi na dogodek so izjemno ostri. Nemški kancler Friedrich Merz je dejanje obsodil in obljubil temeljito preiskavo ter kaznovanje odgovornih. Berlinski župan Kai Wegner pa je poudaril, da gre za »napad na našo svobodno in odprto družbo«. Organizatorji so po napadu odpovedali vse nadaljnje dogodke v okviru parade ponosa Christopher Street Day, ki velja za eno največjih v Evropi in je v Berlin privabila več sto tisoč ljudi. Nemčija je bila sicer v zadnjem obdobju priča več podobnim napadom. Med njimi sta bila napad z avtomobilom na božičnem sejmu v Magdeburgu in lanskoletni incident v Münchnu, prav tako pa tudi napad z nožem pri berlinskem spomeniku holokavstu.