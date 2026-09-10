Napad z mačetami v nakupovalnem središču! Štirje ranjeni, eden v kritičnem stanju (VIDEO)

V napadu z mačetami sredi belega dne v zaprti nakupovalni ulici Bromley High Street v južnem Londonu so bili poškodovani štirje moški. Reševalci so vse štiri prepeljali v bolnišnico. Trije niso v smrtni nevarnosti, četrti pa ostaja v kritičnem stanju. Policija je v povezavi z incidentom že pridržala sedem moških. Nasilen incident se je v obljudenem trgovskem središču zgodil v četrtek nekaj po 14. uri. Na prizorišče so nemudoma prispela številna policijska in gasilska vozila, reševalne ekipe s helikopterjem. Območje še vedno ostaja zaprto zaradi preiskave.

Mnogi so opazovali obsežno reševalno akcijo, številni med njimi so izpostavili hiter odziv pristojnih služb. Ena od prič je dogajanje spremljala z balkona: »Nenehne sirene in vse mogoče reševalne službe na terenu.« Druga stanovalka je za medije dejala: »Ne bi rekla, da v mestnem središču ni kriminala. Vendar sta policijska in gasilska postaja zelo blizu, zato je pomirjujoče vedeti, da so reševalne službe tako hitro prišle na pomoč poškodovanim in zaprle območje.«

Iz londonske reševalne službe so za britanske medije potrdili, da so prvi klic prejeli ob 14.19. Na kraj so poslali več reševalnih vozil, dežurnega častnika za ukrepanje ob izrednih dogodkih in zdravstveno osebje za nujno pomoč, ki je oskrbelo poškodovane pred prevozom v bolnišnico. Metropolitanska policija je sporočila, da preiskava okoliščin še poteka.