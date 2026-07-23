Napad z nožem v trgovskem centru; ženska hudo ranjena, napadalca še iščejo (VIDEO)

V trgovskem centru v središču Stuttgarta je prišlo do napada z nožem, v katerem je bila ženska hudo ranjena, je sporočila tamkajšnja policija.

Neznani storilec je na begu in ga še iščejo. Nujna medicinska pomoč je oskrbela ranjeno 47-letnico.

Policijski tiskovni predstavnik Timo Brenner je povedal, da za prebivalce ni nevarnosti. Na kraju dogodka sta še edno policija in gasilci, navaja Tportal.