Napad z nožem v trgovskem centru; ženska hudo ranjena, napadalca še iščejo (VIDEO)

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V trgovskem centru v središču Stuttgarta je prišlo do napada z nožem, v katerem je bila ženska hudo ranjena, je sporočila tamkajšnja policija.
Neznani storilec je na begu in ga še iščejo. Nujna medicinska pomoč je oskrbela ranjeno 47-letnico.
Policijski tiskovni predstavnik Timo Brenner je povedal, da za prebivalce ni nevarnosti. Na kraju dogodka sta še edno policija in gasilci, navaja Tportal.
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