POSKUS LIKVIDACIJE

Napadalec zgrešil in prerešetal navijača v znani restavraciji: razkrito, kdo bi moral biti prava tarča

Nekdanji vodja Partizanove navijaške skupine prvič pridržan pri komaj 12 letih.
Nenad Alajbegović, bolj znan kot Alibeg FOTO: Mnz Srbije
Nenad Alajbegović, bolj znan kot Alibeg FOTO: Mnz Srbije
M. U.
 7. 12. 2025 | 11:12
 7. 12. 2025 | 11:12
3:09
V streljanju, do katerega je prišlo v soboto okoli 21. ure v znani restavraciji v Novem Beogradu, je bil hudo ranjen 30-letni navijač Partizana N. K. V trenutku napada je sedel za isto mizo z nekdanjim vodjo navijaške skupine Zabranjeni Nenadom Alajbegovićem Alibegom, za katerega se sumi, da je bil prava tarča napada.

Vanj izstrelil celoten nabojnik

Po besedah očividcev je napadalec s kapuco na glavi pristopil k mizi, za katero sta v prvem nadstropju restavracije sedela Alajbegović in N. K. Skoraj minuto je stal za njihovim hrbtom in se pretvarjal, da gleda v telefon, opisuje dogodek Nova.rs.

Eden od prič je bolj podrobno opisala trenutek napada. »Gledal je v telefon, nato se je ustavil, izvlekel pištolo in ustrelil trikrat ali štirikrat. Alibeg je pobegnil po stopnicah, napadalec pa je pristopil k fantu, v katerega je streljal, in izstrelil še več nabojev,«.

Takoj ko je napadalec potegnil orožje, je Alajbegović pobegnil v zgornje nadstropje restavracije in se tako izognil kroglam. Napadalec se je nato osredotočil na N. K.-ja in vanj izstrelil celoten nabojnik – osem nabojev v predel trebuha in nog. Po brutalnem napadu je pobegnil v neznano smer.

Hudo ranjeni N. K. je bil prepeljan v bolnišnico, kjer se zdravniki borijo za njegovo življenje. Zaradi hudih poškodb je bil takoj operiran. Policija je po prejemu prijave blokirala ključne prometnice v Beogradu. Sumijo, da gre za nadaljevanje vojne klanov, preiskavo pa je prevzelo Višje javno tožilstvo v Beogradu.

Kdo je Nenad Alajbegović, bolj znan kot Alibeg

Nenad Alajbegović (44), bolj znan kot Alibeg, je ključna figura tega dogodka in oseba, ki bi po vsej verjetnosti morala biti žrtev. Nekdanji vodja Partizanove navijaške skupine ima obsežno kazensko evidenco z več kot 60 kazenskimi ovadbami, večinoma zaradi preprodaje drog, povzročitve hudih telesnih poškodb in nezakonitega posesti orožja, je navedel Telegraf. Prvič je bil pridržan pri komaj 12 letih, za seboj pa ima tudi več zapornih kazni. Iz zapora je nazadnje prišel marca letos.

Sobotni napad le zadnji v nizu

 Alibeg je doslej preživel najmanj 10 atentatov, zaradi česar policija meni, da je bil tudi tokrat prava tarča. Julija 2010 je bil tarča streljanja pred stanovanjskim blokom v Novem Beogradu, vendar ga napadalec ni zadel. Januarja 2020 je bil hudo ranjen v zasedi, napadalec pa je nosil silikonsko masko. Le nekaj mesecev pozneje, junija, je bil znova ranjen, tokrat v nogo. Nov napad je preživel novembra istega leta. Zadnji poskus umora pred sobotnim napadom se je zgodil julija 2025, le štiri mesece po izpustu iz zapora, ko je napadalec izstrelil več nabojev proti njegovemu avtomobilu.

