Napadel 14-letnega dečka s posebnimi potrebami, rešil ga je naključni mimoidoči

Hrvaška policija je prijela 29-letnega moškega, ki ga sumijo, da je v sredo zvečer v bližini športne dvorane v Đakovu napadel mladoletnega dečka s posebnimi potrebami. Dečku je na pomoč priskočil 53-letni mimoidoči, ki se je z napadalcem fizično spopadel. V spopadu sta bila poškodovana oba odrasla moška. Policija je prijavo o pretepu prejela 29. julija ob 21.50. Ob prihodu na kraj dogodka so policisti ugotovili, da je 29-letnik napadel mladoletnika, nato pa je posredoval 53-letni moški, ki je stopil v bran dečku.

Napadalca so aretirali in odpeljali na kriminalistično preiskavo. Sumijo ga poskusa povzročitve hude telesne poškodbe ter povzročitve telesne poškodbe. Po končani preiskavi so ga predali pripornemu nadzorniku Policijske uprave Osješko-baranjske, zoper njega pa vložili kazensko ovadbo na občinsko državno tožilstvo v Osijeku.

Oče: »Napadel ga je brez razloga«

Oče napadenega dečka je na Facebooku zapisal, da je njegov 14-letni sin oseba s posebnimi potrebami in stoodstotno invalidnostjo. Po njegovih besedah se je deček na igrišču Partizan igral z vrstniki, nato pa se je usedel na klop, da bi si odpočil. Prav takrat naj bi ga brez kakršnegakoli razloga napadel 29-letni moški. Po navedbah očeta je sinu na pomoč priskočil naključni mimoidoči, ki je med obračunom utrpel več poškodb. Javnosti se mu je zahvalil, ker je tvegal lastno varnost, da bi zaščitil njegovega otroka. Zahvalo je namenil tudi policistom policijske postaje v Đakovu za hitro posredovanje, podporo in korekten odnos do njega in njegovega sina.

Ob tem je izrazil veliko razočaranje nad varnostnimi razmerami v mestu. Mestne oblasti je pozval, naj na igrišču Partizan namestijo videonadzor, da bi preprečili podobne incidente, od hrvaškega ministrstva za notranje zadeve pa je zahteval ponovno uvedbo policistov pozornikov, ki so jih pred leti ukinili. Prepričan je, da je varnost otrok in odraslih občutno slabša ter da se nasilje, nekoč značilno predvsem za velika mesta, vse pogosteje pojavlja tudi v manjših krajih.