Napadi na tankerje še poglabljajo konflikt: Pred Iranom ni varna niti Kalifornija

Prav nič ne kaže, da bi bili na Bližnjem vzhodu po napadu ZDA in Izraela na Iran kaj bližje koncu tega za svet zelo nevarnega vojaškega konflikta. Z domnevno iranskima dronoma sta bila včeraj v Perzijskem zalivu zadeta dva z nafto napolnjena tankerja. Ob iranskih napadih na naftno industrijo Zalivskih držav vse to že povzroča največjo motnjo v oskrbi z nafto v zgodovini, kar se kaže pri vnovični dražitvi nafte. Že zaradi tega bi tako bilo vsem v interesu, da se vojna čim prej končna.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je v zvezi s tem že predstavil pogoje. Vojaške aktivnosti bi ustavili le s priznanjem iranskih legitimnih pravic, plačilom odškodnine in trdnimi mednarodnimi jamstvi, ki bi zagotovila trajno končanje napadov na Iran. Američani bi se po drugi strani nehali vojskovati le v primeru iranske »brezpogojne predaje«. Predsednik ZDA Donald Trump je v zadnjih dneh dejal, da se bo vojna kmalu končala in da so bili njegovi vojni cilji doseženi.

Fotografija prikazuje ognjene zublje na dveh tankerjih ob obali Iraka, ki naj bi bila tarča iranske vojske. FOTO: Afp

Zaradi Irana oziroma njegovih dronov bi se lahko v nevarnosti, kot je opozoril ameriški FBI, znašla celo ameriška zvezna država Kalifornija. »Izjemno smo ranljivi za napade z droni,« je za New York Post dejal Brett Velicovich, nekdanji obveščevalni in specialni vojak ameriške vojske, ki je leta uporabljal drone za lov in ubijanje voditeljev ISIS in drugih terorističnih skupin.