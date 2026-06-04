Napisala ganljivo pismo partnerju, ki jo je kasneje umoril: »Kakor koli sem se trudila, sem te očitno jezila«

Le nekaj tednov pred smrtjo je 46-letna Annabel Rook v pismu zapisala, da se želi raziti s partnerjem Cliftonom Georgem. Pisma mu ni nikoli poslala. Policisti so ga našli na njenem računalniku šele po tem, ko jo je George v njunem domu v Stoke Newingtonu v Londonu pretepel, davil in zabodel do smrti.

Porota je Georgea v torek spoznala za krivega umora. Med štiritedenskim sojenjem so tožilci predstavili dokaze o njegovih izbruhih jeze, nasilnem vedenju in odnosu do Annabel, ki je po navedbah sodišča živela v strahu pred njegovimi odzivi. V pismu je zapisala, da drug drugega ne osrečujeta več. »Pred letom dni sva prišla do ugotovitve, da drug drugega ne osrečujeva,« je napisala. »Nekako ljubezen ni bila dovolj. Nisva znala priti drug do drugega.« Dodala je še: »Moje srce je zlomljeno.« Tožilec William Emlyn Jones KC je pismo opisal kot pretresljiv zapis ženske, ki se s težavo odpoveduje sanjam o srečnem življenju s partnerjem. Poudaril je, da besedilo ni jezno ali žaljivo, temveč da gre za poskus mirnega sprejetja dejstva, da razmerje ne deluje več.

Annabel je v pismu omenila tudi dogodek na festivalu Glastonbury leta 2024, ko naj bi George po prepiru, podžganem z alkoholom, izbruhnil nadnjo. Zapisala je, da se je takrat v njej nekaj prelomilo. »Nisem več zmogla najinih nesporazumov. Nisem več zmogla občutka, da ne smem biti jaz, ker bi lahko rekla nekaj, kar bi te razburilo. Kakor koli sem se trudila, sem te očitno jezila.« Rookova, cenjena dobrodelna delavka in hči upokojenega sodnika Petra Rooka, je v svojih zapisih opisovala tudi osamljenost v razmerju in občutek, da ob partnerju ne more biti pristna. V drugem zapisu, ki ga je namenila sebi, je opisala, kako sedi v sobi za goste, medtem ko George spodaj besni zaradi gospodinjskih opravil. »Nočem biti ob tebi, tako neprijazen si do mene,« je zapisala. »Predvsem nočem, da me še naprej prizadeneš.«

Skušal okriviti njo

Preden jo je partner umoril, mu je že povedala, da se morata raziti in da se mora izseliti iz njunega doma v severozahodnem Londonu. Na sojenju je George, ki je delal kot električar, zanikal, da bi bil vzkipljiv. Trdil je, da je »izgubil nadzor«, ko naj bi ga Annabel odrinila oziroma udarila po obrazu, odgovornost za napad pa je skušal prevaliti nanjo. Toda pričevanja njenih prijateljev in družine so pokazala drugačno sliko. Govorili so o njegovi vzkipljivosti, Annabel pa je sama opisovala, da je ob njem živela, kot bi ves čas »hodila po tankem ledu«. Februarja 2023 je očetu v solzah zaupala, da razmišlja o odhodu. Georgea je opisala kot nasilneža in dejala, da se boji, da se ne bo nikoli spremenil.

Le nekaj dni pred smrtjo je sestri po še enem prepiru z Georgeem pustila sporočilo, v katerem je zapisala, da razmerje ni več vzdržno. »Bojim se, da bo prišlo še več besa,« je dejala in dodala, da to »ni prijeten kraj«. Sporočilo je končala z besedami: »To bom preživela in na drugi strani bom močnejša.« Sodišče je izvedelo tudi, da je Annabel kljub vsemu nameravala Georgeu dati 50.000 funtov (okrog 57.880 evrov), da bi si lahko našel nov dom. Upala je celo, da se bo v prihodnje še vedno udeleževal družinskih počitnic z njeno družino.

Sodnik je zavrnil možnost, da bi se morilec pri obrambi skliceval na izgubo samonadzora. Dejal je, da dokazi kažejo na človeka, ki je bil nagnjen k skrajni in nesorazmerni jezi, pogosto zaradi nepomembnih stvari. Po njegovih besedah so bili dokazi »prepričljivi«. George, ki je pred napadom pil rdeče vino, je Annabel najprej udarjal in davil, nato pa pograbil kuhinjski nož in jo zabodel 31-krat. Po napadu je v hiši namerno povzročil še eksplozijo plina. Do izreka kazni 9. junija ostaja v priporu. Ker je bil spoznan za krivega umora, ga čaka dosmrtna zaporna kazen.