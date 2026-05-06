Narko gangster vrgel bombo v hiši: njegova bivša umrla, vse ganilo, kako je rešila otroka

V mirnem predmestju Bristola se je nedeljsko jutro spremenilo v prizorišče grozljivega zločina, v katerem je umrla 35-letna Jo Shaw. Čeprav tragičen, je njena smrt postala simbol materinske hrabrosti, saj so pričevanja sosedov in policije razkrila, da je v zadnjih sekundah življenja uspela rešiti svojega štiriletnega otroka.

Beg, ki ni zadostoval

Jo Shaw se je pred kratkim preselila v hišo svojih staršev v soseski Frenchay. Njeni bližnji prijatelji so razkrili, da je bil to poskus bega pred nekdanjim partnerjem, 41-letnim Ryanom Kellyjem. Ta ni bil navaden prestopnik; policiji je bil znan kot nekdanji član narkobande, ki je načrtovala proizvodnjo kristalnega meta, zaradi česar je že odslužil petletno zaporno kazen, navaja The Sun.

Prijatelji pravijo, da je Jo teden dni pred smrtjo zvenela iskreno srečna in je verjela, da je končno svobodna in na varnem. Toda resničnost je bila veliko bolj nevarna.

Trenutek junaštva sredi kaosa

V nedeljo okoli 6.30 zjutraj je Kelly nasilno vdrl v dom njenih staršev. Policija je bila že na poti po prijavi o družinskem nasilju, a je prišla prepozno. Sosedje so bili priča glasnemu prepiru in Joinim krikom: »Pojdi stran, pojdi stran!« Ko je dojela, da je Kelly povsem nepriseben, je Jo storila nekaj, kar je njenemu sinu najverjetneje rešilo življenje – nagonsko mu je ukazala, naj gre iz hiše in se gre igrat na trampolin na dvorišču. Le 13 minut po prvem klicu policiji je odjeknila močna eksplozija, ki je stresla vso četrt. Čeprav so sprva sumili na plin, je preiskava potrdila, da je Kelly namerno aktiviral eksplozivno napravo, najverjetneje ročno bombo. Eksplozija je bila tako silovita, da je Jo umrla na kraju dogodka, prav tako Kelly. Sin in še dva družinska člana so bili hospitalizirani, a so po čudežu utrpeli le lažje poškodbe.