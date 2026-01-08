  • Delo d.o.o.
ISTRA

Naropal 103 kg morskih kumar

Policija na jugu Istre ujela nabiralca zaščitenih živali. Številne vrste ogrožene zaradi čezmernega izlova.
J. M. 
 8. 1. 2026 | 05:55
1:49
Hrvaški policisti so 30-letniku z območja Istre na Hrvaškem zasegli kar 103 kilograme zaščitenih brizgačev, bolj znanih pod imenom morske kumare, ki v Aziji veljajo za kulinarično delikateso. Na črnem trgu so zato izredno iskano blago, na Japonskem in Kitajskem ter v Južni Koreji, Indoneziji in na Filipinih so ta zdrizasta bitja cenjena podobno kot pri nas tartufi.

Cena svežih morskih kumar se po nekaterih ocenah na azijskih trgih suče med 10 in 20 evri za kilogram, za posušene – odvisno od velikosti in kakovosti – pa je treba odšteti tudi 350 evrov za kilogram. Komu so bile namenjene in ali jih je osumljeni pred prodajo nameraval posušiti, policisti niso ugotovili.

Ovadili so ga zaradi nezakonite trgovine z divjimi živalmi.

Moškega so zalotili ob izhodu iz morja, zasegli pa so mu tako morske kumare kot potapljaško opremo. Ovadili so ga na državnem tožilstvu, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja nezakonite trgovine z divjimi živalmi ter kršitve zakonodaje o nezakonitem ribolovu, varstvu narave in morskem ribištvu pa ga čaka več kazni in ukrepov. Morske kumare pa so vrnili v morje.

Morskim kumaram pripisujejo zdravilne lastnosti, ponekod veljajo za afrodiziak. Zlasti so cenjene na vzhodu in jugovzhodu Azije, gurmani pa pravijo, da med najboljše sestavine, s katerimi jih postrežejo, sodijo melone, kitajski brokoli, gobe in kitajsko zelje. Marsikje po svetu so že ogrožena vrsta, saj jim zaradi velikega povpraševanja grozi čezmerni izlov.

