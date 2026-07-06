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Našli deklico, ki so jo iskali 11 dni! Mama z ganljivim sporočilom: »Hvala gospodu, ki je policiji sporočil, kje se nahaja«

Policija je potrdila, da je šestnajstlenica trenutno na policijski postaji.
Simbollična fotografija. FOTO: Delo Ui
Simbollična fotografija. FOTO: Delo Ui
M. U.
 6. 7. 2026 | 17:12
 6. 7. 2026 | 17:42
2:49
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Šestnajstletno deklico, ki jo je družina in policija iskali 11 dni, so danes našli na območju Zadra. Policija je za Dnevnik Nove TV potrdila, da se trenutno nahaja na policijski postaji. Njena mati je na družbenih omrežjih objavila, da so hčerko našli in da je živa in zdrava.

»Od srca se želim zahvaliti vsem, ki ste bili ob nas v teh najtežjih dneh našega življenja. Hvala dobremu Bogu, da je varoval moje dete in uslišal vse naše molitve. Hvala gospodu, ki je policiji sporočil, kje se nahaja. Vaša človečnost in pogum sta naredili veliko razliko. Hvala vsem prijateljem, družini, znancem in vsem ljudem, ki ste delili objave, pošiljali sporočila podpore, molili za nas in na kakršen koli način sodelovali pri iskanju. Vaša pomoč in podpora sta nam dali moč, da smo zdržali. Velika hvala policiji za ves vložen trud med iskanjem, pa tudi vsem medijem, ki so objavili apel in pomagali, da je novica dosegla čim večje število ljudi. Hvala vam vsem iz srca. Nikoli vam tega ne bomo pozabili,« je zapisala mati.

Živeli v negotovosti

Deklico so iskali od 25. junija, ko so jo nazadnje videli na območju Zadra. Njena mati je vsak dan na družbenih omrežjih pisala pozive in prosila uporabnike za kakršno koli informacijo.  »Deset dni živimo v negotovosti, ki je z besedami ni mogoče opisati. Čas mineva, za nas pa se je ustavil v trenutku, ko je izginila. Vsak nov dan brez nje prinaša le še več vprašanj in še večjo praznino,« je sporočila v nedeljo,

»Tvoj dom ni prenehal biti tvoj dom«

»Veš, kako te iščeta tvoja brata? Veš, kolikokrat na dan izgovorimo tvoje ime? Kolikokrat pogledamo proti vratom v upanju, da boš prav zdaj vstopila? Babica se vsak dan moli zate. Vsi živimo le z eno željo – da bi izvedeli, da si v redu, in da te znova objamemo.Ne obstaja nič, kar bi lahko zmanjšalo našo ljubezen do tebe. Karkoli se je zgodilo, karkoli nosiš v svojem srcu, prosim te, samo javi se nam. Tvoj dom ni prenehal biti tvoj dom. Tvoja družina ni prenehala biti tvoja družina. Mi te nismo prenehali ljubiti niti za sekundo. Čakamo nate. Danes. Jutri. In vsak dan, dokler se ne vrneš,« je še zapisala.

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