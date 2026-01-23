Našli so ga v slabem zdravstvenem stanju, 20 let živel v kleti brez oken, stranišča, kopalnice in kuhinje

V finski prestolnici Helsinki so našli starostnika v slabem zdravstvenem stanju, ki je najmanj 20 let živel v kleti brez oken, stranišča, kopalnice in kuhinje, je danes sporočila finska policija. Sprožili so preiskavo, da bi ugotovili, če so ga preostali prebivalci hiše namerno izpostavljali nehumanim razmeram. Finski policisti so ob preiskavi hiše v Helsinkih našli okrog 80 let starega moškega, ki je bil v zelo slabem zdravstvenem stanju, prebival je v kleti brez oken, kopalnice, stranišča ali kuhinje.

Glede na prve izsledke preiskave se je moški v hišo preselil pred več desetletji. »V takšnih razmerah je živel najmanj 20 let, sčasoma se je njegovo zdravje poslabšalo,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal vodja preiskovalcev Jari Korkalainen in dodal, da gre za »zelo nenavaden primer«. Starostniku so po njegovih besedah že zagotovili ustrezno zdravstveno oskrbo.

Je motiv finančno okoriščanje?

Policija je medtem sprožila preiskavo, da bi ugotovila, ali so druge osebe, ki živijo v isti hiši, izkoriščale nemoč ostarelega moškega in ga namenoma izpostavile nehumanim in ponižujočim življenjskim razmeram, kar bi pomenilo kaznivo dejanje. V ozadju bi lahko bil motiv finančnega okoriščanja. V zvezi s primerom so danes pridržali dva moška in žensko, stare okrog 60 let, vendar so jih medtem že izpustili.