Našli truplo dečka (12) z mokro brisačo okoli vratu

Truplo 12-letnega dečka so v nedeljo našli na bregu reke Vilaine v francoskem Rennesu, tožilstvo pa je zaradi suma umora uvedlo preiskavo. Kot so sporočili, je imel otrok okoli vratu tesno zavezano mokro brisačo, piše BFMTV.

Fotografija, posneta z mobilnim telefonom, prikazuje policijske preiskovalce na kraju, kjer so 24. maja 2026 v grmovju ob reki Vilaine v Rennesu našli truplo 12-letnega dečka. (Photo by Benjamin MASSOT/AFP) FOTO: Benjamin Massot Afp

Reševalce je poklical ribič, ki je po navedbah policijskih virov slišal vznemirljive otroške krike. Čeprav so posredovali očividci, ki so našli truplo, in so na kraj prispeli reševalci, dečku ni bilo več mogoče pomagati. Zdravniki so lahko na kraju le potrdili smrt.

Policija je prijavo prejela ob 16.40, na kraj dogodka pa je prispela ob 16.50. Tam so bili že gasilci, ki so ga poskušali oživljati.

Preiskavo prevzel oddelek za organizirani kriminal

Okoliščine, ki so pripeljale do dečkove smrti, še niso znane. Tožilec je potrdil uvedbo preiskave.

V nedeljo zvečer je bilo na kraju veliko policistov, ki so opravljali ogled v bližini stanovanjskega kompleksa ob reki. Postavili so velik bel šotor, forenziki v belih zaščitnih oblekah in modrih rokavicah pa so preiskovali območje ter fotografirali kraj, kjer so našli truplo.