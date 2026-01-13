Našli zbirko ukradenih umetnin: kupci so bili preiskovalci pod krinko

Sedem let po tem, ko je tajna operacija francosko policijo pripeljala do hiše v hribih nad Nico, polne ukradenih umetnin, se je primer vrnil na sodišče. Zaradi ukradenih umetnin, med katerimi je bilo več stvaritev Pabla Picassa, se je v začetku leta začelo sojenje desetim obtožencem. V operaciji so po namigu, da se na Azurni obali na tiho prodajajo pomembne umetnine, leta 2017 našli več kot 20 ukradenih del, vključno z najmanj sedmimi Picassovimi deli. Preiskovalci policije so delovali pod krinko in se predstavljali kot švicarski kupec ter njegov asistent. Pred tem so iz Belgije prejeli obveščevalne podatke, da lokalno krožijo ukradena umetniška dela. Policista sta se dogovorila za sestanek v hotelu v Nici, kjer naj bi prodajalec predlagal večmilijonski posel v gotovini, preden sta ju odpeljala v hišo v vasi Peillon, ki leži severno od mesta, poroča francoski časopis Nice-Matin, povzema pa portal MMC.

Preiskovalci so zasegli tudi gotovino, mobilne telefone in dokumente.

Policija je na posestvu odkrila nekaj, kar je opisala kot zasebno razstavo ukradenih umetnin. Med identificiranimi deli so bili Picassova Stari kralj in Klovn ter druge slike, skulpture in dragoceni predmeti, ki so bili pozneje povezani z vrsto tatvin v istem letu. Več zaseženih del je bilo ukradenih oktobra 2017 med vlomom v kraju Saint-Paul-de-Vence na francoski rivieri, ki je znan po muzejih moderne in sodobne umetnosti ter galerijah, nekaj del pa je bilo ukradenih mesec pozneje med oboroženim ropom v kraju Èze, ki prav tako leži na francoski rivieri. Preiskovalci so zasegli tudi gotovino, mobilne telefone in dokumente, ki naj bi pomagali povezati določena dela s specifičnimi kaznivimi dejanji. V času zasega je bila proti več posameznikom, povezanim s posestvom Peillon, uvedena preiskava zaradi suma ukvarjanja z ukradenim blagom. Trenutni sodni postopek združuje prejšnje preiskave v eno sojenje deseterici, obtoženi sodelovanja v širši lokalno delujoči mreži, ali pa da so se okoristili z njeno pomočjo, še poroča portal.